Verschärfte Temposanktionen kosten Bottroper Führerscheine

Seit gut einem Monat gelten nun die verschärften Regeln im Straßenverkehr. Wer zu schnell unterwegs ist, dem droht nun schon eher der Führerscheinentzug. Innerorts 21 Stundenkilometer zu schnell – und der Lappen ist weg, außerhalb geschlossener Ortschaften liegt die Grenze nun bei 26 Stundenkilometern. Zum Vergleich: Bis Ende April lagen die Grenzwerte bei Verstößen bei 31 beziehungsweise 41 Stundenkilometern.

Auch in Bottrop gibt es zahlreiche Autofahrer, die nun unter der neuen Regel leiden müssen. Ihnen droht ein einmonatiges Fahrverbot, weil sie zu schnell unterwegs waren. Nach den alten Regeln hätten sie ihren Führerschein jedoch wohl behalten dürfen.

72 Autofahrer in Bottrop liegen zwischen neuem und altem Grenzwert

Bis zum 20. Mai, also innerhalb der ersten drei Wochen, hat die Stadt 29 Autofahrer geblitzt, die innerorts zwischen 21 und 30 Stundenkilometer zu schnell waren. Dazu kommen 43 Fahrer, die außerhalb der Ortschaft zwischen 26 und 41 Stundenkilometer zu schnell unterwegs waren. Ihnen droht nun nach den neuen Regeln ein einmonatiges Fahrverbot.

Noch seien diese Entscheidungen aber nicht unbedingt rechtskräftig, sagt Fabian Fingerlin, Abteilungsleiter in der Bußgeldstelle. Denn selbstverständlich hätten diejenigen, die geblitzt wurden, noch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.

Auch die Polizei kontrolliert das Tempo

Die insgesamt 72 Fälle, die nun bei der Bußgeldstelle liegen, sind allein diejenigen, die von einem der städtischen Radarwagen oder einem der fest installierten Blitzer gemessen wurden. Nicht einbezogen seien mögliche Fälle dieser Art, die der Polizei ins Netz gegangen sind, so Fingerlin. Doch erfahrungsgemäß seien das meist nicht so viele.

Der städtische Mitarbeiter gibt zu Bedenken, dass sich die Fälle nicht unbedingt eins zu eins vergleichen ließen. Denn auch die alte Regelung zu Tempoverstößen sah ein Fahrverbot vor, wenn man innerhalb eines Jahres zweimal mit mehr als 21 Stundenkilometern zu schnell erwischt wurde.

Stadt Bottrop hat die Kontrolldichte nicht erhöht

Mit den neuen Sanktionsmöglichkeiten gingen seitens der Stadt jedoch nicht mehr Kontrollen einher. „Wir waren genauso unterwegs wie vorher auch“, betont Fingerlin, der auch keine Schwerpunkte in der Stadt ausmachen will. „Wir kontrollieren überall in der Stadt. An den Hauptstraßen genauso wie im verkehrsberuhigten Bereich in den Wohnstraßen. Dort meist auf Wunsch der Anwohner.“

Derweil gibt es bundesweit heftige Diskussionen über die verschärften Sanktionen. Der Verkehrsclub „Mobil in Deutschland“ sprach gar von einer „Führerscheinfalle“ und hat eine Online-Petition gestartet, der sich bisher über 150.000 Menschen angeschlossen haben. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat angekündigt Teile der neuen Regeln rückgängig machen zu wollen.

ADFC warnt Verkehrsminister vor einer Rolle rückwärts

Dagegen jedoch macht der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mobil. Der neue Bußgeldkatalog solle mehr Sicherheit auch für Radfahrer bieten. Das sei mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung teilweise auch gelungen. Daher kritisiert der ADFC-Bundesvorsitzende Ulrich Syberg die Rolle rückwärts: „Geschwindigkeitsbegrenzungen sind völlig wirkungslos, wenn die Überschreitung nicht hart sanktioniert wird.“