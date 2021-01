VHS-Semester in Bottrop beginnt nur unter Vorbehalt

Bottrop Trotz Pandemie versucht die Volkshochschule ihrem Auftrag nachzukommen und plant 420 neue Kurse. Teilnehmerzahl um die Hälfte gesunken.

420 Kurse hat die Volkshochschule fürs kommende Halbjahr geplant. Was fast wie eine normale Semestervorschau wirkt, ist allerdings "unter Mühen und nur mit Vorbehalt" entstanden, wie VS-Direktor Uwe Dorow sagt. Manches sei im Vorfeld kaum zu realisieren gewesen, zum Teil stehen Dozenten nicht mehr zur Verfügung oder keine Räume für die vorgeschriebenen Abstandsregeln. Dennoch: Für das neue Angebot beginnen die Anmeldungen am 1. Februar.

Weniger Teilnehmer - sinkende Einnahmen

All das kennt man bereits vom letzten Semester, das auch nur bis zum Teillockdown stattfinden konnte. Bis Ende Oktober zählte die VHS noch 2.584 Präsenz-Kursteilnehmer, denen 48 Online-Kursteilnehmerinnen gegenüber standen. Der Stellenwert der analogen Angebote sei also ungebrochen hoch. Im Vergleich zu normalen Semestern habe sich die Teilnehmerzahl somit fast halbiert, so Dorow weiter. Und das macht ich natürlich auch bei den Einnahmen bemerkbar. Von den ursprünglich veranschlagten knapp 298.000 Euro seien beispielsweise bei den "VHS-Plus"-Kursen nur etwa 91.000 Euro eingenommen worden. Land- und Bundesmittel fließen zwar weiter, damit die Einrichtung ihrem Bildungsauftrag nachkommen kann. Aber auch fürs nächste Halbjahr rechnet Uwe Dorow keinesfalls mit einem Semester, wie man es aus Vor-Corona-Zeiten kennt.

Bekannte Forscher digital zu erleben

Für das beliebte VHS-Forum im Museum haben der Historiker Tillmann Bendikowski ("Ein Jahr im Mittelalter") und die Autorin Heike Leitschuh ("Ich zuerst. Eine Gesellschaft auf dem Ego-Trip") für Mai und Juni zugesagt, ihre zuletzt abgesagten Besuche doch noch live nachzuholen. Neu ist aber eine Reihe von Online-Vorträgen, die Bottrop von der VHS-Sindelfingen übernommen hat. Dort sind dann ab Februar so bekannte Wissenschaftler wie Barbara Stollberg-Rilinger (König Friedrich Wilhelm I. und der preußische Mythos) oder Hans Joas (Friedensprojekt Europa?) zu erleben. Eine 12-teilige Reihe mit Themen aus Geschichte, Politik, Soziologie oder Zeitgeschehen.

Online kann Präsenz nicht ersetzen

Auf der Suche nach großen Räumen weicht die VHS auch in die Cyriakuskirche aus. Dort liest am 23. März der gebürtige Bottroper Journalist und Autor Markus Günther aus seinem zweiten Roman "Pietà". Neu und online sind dagegen zum Beispiel zwei Abende aus dem Erziehung und Alltag zum Thema "Hundesprache - leicht verständlich oder "Was braucht ein Hund zum Glücklichsein?". Online zur Fremdsprache gibt es als Experiment mit Spanisch und Japanisch. "Da testen die Kolleginnen eine Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltung", so Uwe Dorow. Ansonsten hofft man bei Fremdsprachen wie auch im Bereich Landeskunde, Kultur, Kochen oder Sport auf eine schrittweise Lockerung des Lockdowns. .

Info

Alle Angebote sin ab dem 27. Januar komplett online zu finden auf www.vhs-bottrop.de. Anmeldung ab 1. Februar möglich.