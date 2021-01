Vier Bottroper Feuerwehrleute sind nun Notfallsanitäter

Bottrop. Es sind die ersten Brandmeister in Bottrop, die die zweieinhalbjährige Vollausbildung absolviert haben. Corona war dabei eine Herausforderung.

Erfolgreich beendeten vier Mitarbeiter der ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter. Stefan Warych, Daniel Krzyzowski, Michael Kapahnke und Benjamin Schweiger sind die ersten Brandmeister der Stadt, die die Vollausbildung absolviert haben.



Der Notfallsanitäter ersetzt den bisherigen Rettungsassistenten. Die Ausbildung umfasst weitreichende Kompetenzen in der Patientenbehandlung.

Praktika unter besonderen hygienischen Bedingungen

Die Vier starteten im Oktober 2018 ihre Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsakademie Bocholt. Dazu kamen mehrere Praktika in den drei Bottroper Krankenhäusern sowie auf der Lehrrettungswache der Feuerwehr. Die Corona-Krise stellte dabei eine Herausforderung dar, etwa beim praktischen Unterricht per Videokonferenz. Die Praktika mussten unter besonderen hygienischen Bedingungen und zeitlich versetzt durchgeführt werden.