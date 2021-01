Vorbereitungen für den Kinderferienzirkus in Bottrop laufen

Im Sommer des vergangenen Jahres konnte der Kinderferienzirkus auf dem Donnerberg stattfinden - selbstverständlich unter strengen Corona-Auflagen. Der Termin im Frühjahr in Kirchhellen musste dagegen abgesagt werden.

Bottrop. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich Corona-Lage den Kinderferienzirkus nicht ausbremst. Anmeldungen sind jedenfalls erst einmal möglich.

Auch wenn die Corona-Pandemie in der Stadt derzeit das alles bestimmende Thema ist und der Lockdown in die Verlängerung geht hoffen die Verantwortlichen für den Kinderferienzirkus, dass die Aktion dennoch stattfinden kann. Das gilt sowohl für den Termin in Kirchhellen vom 29. März bis 10 April als auch für den Sommerzirkus auf dem Donnerberg (5. Juli bis 23. Juli).

Am Samstag, 27. Februar, nimmt die Stadt die entsprechenden Anmeldungen entgegen - allerdings nur für den Zirkus im Sommer. Der Grund: Da der Kinderferienzirkus in Kirchhellen im Jahr 2020 coronabedingt ausfallen musste, werden bei den Anmeldungen für Kirchhellen 2021 Kinder bevorzugt, die bereits für das vergangen Jahr angemeldet waren. Eine Annahme weitere Anmeldung sei daher nicht möglich, so die Mitteilung der Stadt.

Anmeldungen im Februar sind nur online möglich

Gleichzeitig weist die Verwaltung darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften die Anmeldung für den Kinderferiencircus in Bottrop am Samstag, 27. Februar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr ausschließlich online stattfindet, unter www.bottrop.de/kinderferiencircus.

Weitere Informationen gibt es auf den aktuellen Flyern, auf dem Facebook-Auftritt des „Spielmobil Bottrop“ und auf der städtischen Internetseite.

