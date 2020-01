Vorverkauf für Tanz in den Mai

Als Ausblick für dieses Jahr kündigt die Freiwillige Feuerwehr an, dass im April wieder zum Tanz in den Mai ins Brauhaus am Kirchhellener Ring eingeladen wird, wo auch dieses Jahr wieder die ein oder andere Neuerung im Veranstaltungskonzept zu erwarten sein wird.

Der diesjährige Kartenvorverkauf beginnt bereits in Kürze. Freunde und Gönner der Feuerwehr Kirchhellen erhalten wie gewohnt Freikarten für zwei Personen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkauf für Tanz in den Mai