VRR-Fahrplanauskunft findet den Bus zum Impfzentrum Bottrop

Bottrop .Auch wer die Adresse nicht kennt, findet jetzt den Bus zum Bottroper Impfzentrum. Der VRR zeigt ihn in seiner Fahrplanauskunft.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat die Standorte aller Impfzentren in NRW in seine Fahrplanauskunft aufgenommen. Die soll künftig auch zeigen: Wie voll ist der Zug, den ich nehmen will?



Ab sofort zeigen Fahrplanauskunft und die VRR-App, wie die Fahrgäste die Impfzentren in ihrer Stadt oder Region mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zuverlässig erreichen können, in Bottrop mit der Linie 262 zur Haltestelle "Südring".



Mit der Eingabe „Impfzentrum“ ist es außerdem möglich, sich eine Liste mit allen Impfzentren anzeigen zu lassen. In der Auskunft werden der Standort, umliegende Haltestellen und der Fußweg bis zum jeweiligen Impfzentrum angezeigt.



Eine weitere Neuerung in der VRR-App ist die Bereitstellung von Auslastungsinformation in Zügen des Nahverkehrs. So können Bahn-Nutzer gezielt vollere Verkehrsmittel meiden. Zunächst wird diese Auslastungsinformation nur für die Linien des Rhein-Ruhr-Express (RRX) bereitgestellt. Perspektivisch wird das System auf alle Bahmlinien im VRR ausgeweitet. Fahrgäste können dann landesweit - wenn gewünscht - auf Fahrten mit geringerer Auslastungsprognose ausweichen.