Weihnachten in Bottrop: Eine vernünftige Dramaturgie

Bottrop Kommentar von WAZ-Redaktionsleiter Michael Friese zu einem Weihnachtsfest am Ende eines mehr als problematischen Jahres.

Es war noch nie einfach, eine vernünftige Dramaturgie für das Weihnachtsfest hinzubekommen. Die Erwartungen an das Jahresendereignis sind hoch, oft zu hoch, um es letztlich allen recht zu machen, was bei den Gestalterinnen und Gestaltern in den Familien schon im Vorfeld zu Unbehagen führt. Und in diesem Jahr? Da fällt eine vernünftige Dramaturgie leicht. Wenngleich ein Unbehagen bleibt. Aber es ist ein anderes.

Es schimmert durch bei einem Gang durch die Stadt, beim Einkaufen, beim Gespräch auf Distanz mit Bekannten, die man unterwegs trifft, beim Stehen in der Schlange vor den Geschäften, die noch geöffnet bleiben dürfen. Es ist präsent, wenn die Pandemie das Privatleben und die Berufswelt drastisch verändert, wenn der städtische Krisenstab seine Auflagen verkündet. Es wird spürbar, wenn dem größeren Verwandtenkreis zum Weihnachtsfest abgesagt werden muss. Das Coronavirus kennt keine Feiertage, und die Infektionslage ist nicht danach, die Restriktionen zu lockern. So gerät Weihnachten 2020 zu einem Fest der Verantwortung.

Die Theologen in unserer Stadt bemühen sich, dieses besondere Weihnachtsfest in Einklang zu bringen mit den althergebrachten Vorstellungen und Werten. Schon aus Tradition verstehen sie sich als die Regisseure dieses Ereignisses. Viel Gutes ist da zu lesen und zu hören, oftmals sind es Einordnungen nicht nur für gläubige Christen. Das trägt nach diesem schwierigen und manchmal auch tragischen Jahr dazu bei, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten und das gereizte Klima zu entschärfen. Jedes Jahr wird zu Weihnachten an das Versöhnliche appelliert. Hier wird es einmal sichtbar.

Wir alle können in der Pandemie eine Atempause gebrauchen. Ob gläubiger Christ oder nicht - das Weihnachtsfest gibt dazu Gelegenheit. Auch im kleinen Kreis und selbst, wenn dies bisweilen schmerzt. Denn es geht diesmal mehr als sonst um die vernünftige Dramaturgie.