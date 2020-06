Bei einem Unfall in Gladbeck sind zwei Bottroper leicht verletzt worden, meldet die Polizei.

Verkehrsunfall Zwei Bottroper werden bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladbeck/Bottrop. Auf der Erlenstraße in Gladbeck sind die Autos eines Gelsenkircheners und eines Bottropers zusammengestoßen. Ein Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Bei einem Unfall in Gladbeck sind zwei Bottroper leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer (52) aus Gelsenkirchen war am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Gladbecker Erlenstraße unterwegs. Von rechts fuhr ein Autofahrer (55) aus Bottrop, mit seiner Beifahrerin (58), von der Gecksheide in den Kreuzungsbereich ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei verletzten sich der Bottroper und seine Beifahrerin leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, berichtet die Polizei. Das Bottroper Fahrzeug musste abgeschleppt werden.