Corona: 79-jährige Wittenerin an Weihnachten verstorben

In Witten gibt es einen neuen Todesfall: Eine 79-jährige Frau ist an oder mit Corona verstorben, meldet der Kreis.

Witten. Der Kreis vermeldet einen weiteren Corona-Todesfall aus Witten: Eine 79-jährige Frau ist verstorben. Nun sind es 17 Tote in der Stadt.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis vermeldet am Freitag (25.12.) insgesamt zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Neun von ihnen wohnten zuletzt in Hattingen. Eine 79-Jährige stammt aus Witten.

Die Wittenerin lebte im Betreuten Wohnen des Pflegedienstes Chelonia. Damit erhöht sich die Zahl der in der Ruhrstadt mit oder an Corona Verstorbenen auf 17. Zuletzt war an Heiligabend eine 81-Jährige verstorben. Am Mittwoch (23.12.) sind zwei Heimbewohnerinnen an einer Corona-Infektion verstorben: eine 83-Jährige aus dem Altenzentrum Feierabendhäuser am Schwesternpark sowie eine 86-Jährige, die ebenfalls im Betreuten Wohnen des Pflegedienstes Chelonia lebte.

+++ Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht's zum kostenlosen Newsletter +++

Die neun Menschen aus Hattingen wohnten im Pflegeheim St. Josef. Die verstorbenen Frauen waren 90 (2), 93 (2), 94 und 97 Jahre alt. Die verstorbenen Männer waren 79, 81 und 86 Jahre alt. Die Todesdaten liegen zwischen dem 16. und 20. Dezember sowie am 22. und 23. Dezember. Einige dieser Verstorbenen wurden leider erst verspätet in die Datenbank aufgenommen, so der Kreis. Insgesamt sind in dem Heim bisher 13 Bewohner verstorben.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.