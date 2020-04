Corona in Bottrop: DKP fordert kostenlose Ausgabe von Masken

Die DKP in Bottrop spricht sich für eine kostenlose Verteilung von Mund-Nasenschutz-Masken aus. Ratsherr Michael Gerber fordert ein entsprechendes Vorgehen seitens des Krisenstabs und damit von der Stadtverwaltung. In dem Zusammenhang hat die Partei Oberbürgermeister Bernd Tischler einige Fragen gestellt.

DKP-Ratsherr Michael Gerber möchte vom OB wissen, auf wie viele Masken die Stadtverwaltung derzeit Zugriff habe und welche Menge möglicherweise kurzfristig beschafft werden könnte. Außerdem will die DKP wissen, mit welchen kosten für die Stadt die kostenlose Ausgabe verbunden wäre.

Stadt Bottrop soll die Verteilung von Schutzmasken in die Hand nehmen

Die DKP hält insbesondere in Geschäften und im ÖPNV, wo der Mindestabstand nicht immer gewährleistet werden könne, das Tragen der Schutzmasken für angebracht. Gerber verweist auf das Beispiel Dresden, dort hat die Stadt die Masken kostenlos ausgegeben.

Auf dem freien Markt, so Gerbers Erfahrung, seien kaum noch Masken zu bekommen. Daher kommt die DKP zur Überzeugung, "es wäre am Vernünftigsten, wenn die Verwaltung der Stadt die Verteilung

solcher Masken in die Hand nehmen und diese an zentralen Stellen ausgeben würde." Insbesondere gehe es darum, die Menschen mit dem Schutz auszustatten, die ihn sich sonst nicht leisten könnten.