Der Segen der Heiligen Drei Könige wird kontaktlos gebracht

Sternsinger-Kostüme bleiben im Schrank, für den Segen können sich Gemeindemitglieder in Listen eintragen.

Hemer. Es ist eine lange Tradition, dass die Sternsinger Anfang Januar als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus ziehen und den Segen in die Häuser bringen. Auch im Pastoralverbund Hemer sind die Jungen und Mädchen normalerweise in allen Gemeinden unterwegs, um sich für den guten Zweck stark zu machen. Der Erlös der Sternsinger-Aktion kommt seit vielen Jahren den Projekten von Pater Beda in Brasilien zugute. Und so soll das auch in diesem Jahr sein, auch wenn der normale Ablauf in der Corona-Pandemie nicht gegeben ist.

Normalerweise sollten sie am 9. und 10. Januar nach den Aussende-Gottesdiensten in den Gemeinden starten, aber das kann dieses Jahr so nicht sein. Dieses Mal wird der Besuch im Vorfeld abgesprochen, was aber dann auch nicht bedeutet, dass die Hemeraner den so willkommenen Sternsingern Auge in Auge gegenüberstehen. Die Gemeindemitglieder konnten und können sich immer noch bei den „Sternsinger-Beauftragten“ melden, wenn sie den Segen bekommen möchten. Das geschieht dann anders und kontaktlos. Es kommen keine Heiligen Drei Könige bis zur Haustür, und die Spenden werden nicht in die Sammelbüchse geworfen. Stattdessen sollen die Spenden zu Gunsten der Beda-Projekte überwiesen werden. Natürlich die Hoffnung im Pastoralverbund groß, dass es dennoch viele Spenden gibt, weil die Not in Brasilien während der Pandemie noch größer geworden ist.

„In den Kirchen wurden Listen ausgelegt. Dort konnten sich diejenigen eintragen, die den Segen bekommen wollten“, erzählt Anke Schepp aus der Kirchengemeinde St. Bonifatius. Dann wurden die Kirchen geschlossen, aber die Menschen hatten und haben immer noch die Möglichkeit, sich bei den Verantwortlichen der Sternsinger-Aktion zu melden. Dieses Jahr gibt es Aufkleber mit dem Segen, der in die Briefkästen geworfen wird. In den Vorjahren waren in St. Bonifatius ungefähr 20 Kinder in den Kostümen der Könige unterwegs. „Dieses Jahr haben wir angesichts der aktuellen Lage gar nicht abgefragt“, so Anke Schepp.

In der Kirchengemeinde St. Petrus Canisius läuft es ähnlich. Auch dort werden diejenigen besucht, die sich vorher gemeldet haben. „Wir werden kleine Tütchen packen, in denen der Segen und auch ein Segensbändchen ist“, sagt Marianne Graumann. Auch in der Gemeinde Christ-König wird es so gehandhabt, dass diejenigen besucht werden, die sich vorher in die Listen eingetragen oder sich telefonisch gemeldet haben, wie Veronika Nensel bestätigt.

In der Kirchengemeinde St. Peter und Paul gibt es dieses Jahr zwei Varianten, den Segen zu bekommen, und eine davon klingt sogar sehr modern. „Bei uns gibt es den ‚Segen to go‘, und wir füllen natürlich auch die Briefkästen der Familien, die sich vorher gemeldet und um den Segen gebeten haben“, berichtet Jörg Traut. So werden ab Freitag, 8. Januar, am Nachmittag die Aufkleber mit dem Segen an eine Wäscheleine in der Bäckerei Vogt gehängt. „Da kann sich jeder, der die Bäckerei besucht, den Segen gleich mitnehmen“, so Jörg Traut, der es sehr schade findet, dass die Sternsinger nicht losziehen können. „Es fehlt generell in der Pandemie das gemeinsame Erleben“, bedauert er.

In der Kirchengemeinde St. Marien werden alle Haushalte – nicht nur die katholischen - von Ehrenamtlichen besucht, beziehungsweise der eigene Flyer und der Aufkleber mit dem Segen in die Briefkästen geworfen. „Am 9. Januar verteilen wir in Bredenbruch, Ihmerter Bach und Frönsberg, am 10. Januar dann in Ihmert“, berichtet Gisela Schotte.

Der Erlös der Sternsinger-Aktion ist seit vielen Jahren für das von Pater Beda und dem vom Kindermissionswerk unterstützte Kinderdorf Cidade da Crianca in Simoes Filho im Nordosten Brasiliens bestimmt. Der Aktionskreis Pater Beda berichtet, dass es den Menschen in den armen Regionen aktuell noch schlechter gehe als sonst. In vielen Familien gebe es gar keine Einnahmequelle mehr, und die Menschen seien auf Spenden angewiesen. So hat der Aktionskreis Pater Beda mit seinen Partnern vor Ort, Lebensmittel in die ärmsten Familien gebracht, die auch weiterhin dringend nötig sind. Viele Menschen leiden Hunger, oft stünden viel mehr Menschen in den Schlangen der Anlaufstellen, wo Lebensmittel ausgegeben werden, als Lebensmittelpakete vorrätig seien, heißt es aus dem Aktionskreis Pater Beda. Viele Menschen stecken sich gegenseitig mit Corona an, weil sie weder Masken noch Desinfektionsmittel haben.

Wer im Rahmen der Sternsingeraktion spenden möchte, kann das tun: Pastoralverbund Hemer, Sparkasse Märkisches Sauerland, IBAN DE13 4455 1210 0007 7300 13 , Stichwort: Sternsingen