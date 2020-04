Die Geduld der Gemeinde weiter gefordert

Ein lachendes und ein weinendes Auge gibt es derzeit in der katholischen Pfarrgemeinde St. Bonifatius. Nachdem die Bauarbeiten für ein neues Pfarrheim im Frühjahr 2019 so vielversprechend begannen, ist das Gebäude, das an das alte, leerstehende Pfarrhaus angegliedert wurde, fertig gestellt. Durch die Corona-Pandemie ist die offizielle Einweihung, die für den 26. April geplant war, nicht durchführbar. Auch wenn die neuen Räumlichkeiten an sich fertig sind, bleiben sie vorerst leer.

Einräumen wegen derPandemie bewusst ausgesetzt

„Das Einräumen des ganzen Hauses ist bewusst aufgrund von Corona erst einmal ausgesetzt“, so Wolfgang Weinelt, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Er war es, der in den letzten Wochen viel Zeit in die Planungen gesteckt hat. So zeichnet er sich verantwortlich für die Bestellung der Bestuhlung und Tische für den großen Saal. Der Gemeindesaal im Erdgeschoss ist im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel teilbar. In den kommenden Wochen soll das Mobiliar, 100 Stühle und 20 Tische, angeliefert werden.

Einsatzbereit ist hingegen schon die neue Küche, die sich auf der selben Ebene befindet, aber auch hier muss noch eine Menge eingeräumt werden. Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein Foyer, das den Eintritt von vorne und von hinten, in diesem Fall sogar barrierefrei, ermöglicht. Zudem ist das Foyer als kleiner Raum für sich nutzbar. Behindertengerecht ist auch der Toilettentrakt. Des Weiteren gibt es Parterre auch noch einen kleinen Büroraum und eine Garderobe, dort ist in einem Bogen das alte Mauerwerk des früheren Pfarrhauses freigelegt. „Interessant festzustellen war bei den Bauarbeiten, dass das alte Pfarrhaus ganz aus Bruchsteinen besteht, sonst sind es meist Ziegel“, so der Iserlohner Architekt Jochen Wagner. Das 70 Zentimeter dicke Mauerwerk wurde dekorativ mit in die Neugestaltung eingebunden.

Im oberen Stockwerk befinden sich ein Jugendraum, ein Billardraum, ein Archivraum sowie ein Lager. Alles aber aufgrund der Corona-Krise bisweilen nur zu erahnen. Lagermöglichkeiten bietet auch die große Doppelgarage. Und auch die Arbeiten an den Außenanlagen sind abgeschlossen. An den Baumaßnahmen waren rund 20 heimische Firmen beteiligt, sie setzten alles daran, dass das neue Pfarrheim zum Stichtag fertiggestellt wurde. Dann kam die Corona-Krise. Die Einweihungsfeier wird nachgeholt. „Unklar ist das Wann“, so Wolfgang Weinelt. Pfarrer Dietmar Schulte fügt hinzu: „Wenn wir vernünftig feiern wollen, dann nicht am 26. April“.

Gegen eine Nutzung der Räume vor der offiziellen Einweihung spricht allerdings nichts. Sobald es möglich ist, die Kontaktsperre aufgehoben ist, soll das Einräumen beginnen, und es können nach und nach erste Gruppen das neue Pfarrheim für ihre Treffen nutzen.

Die Gruppen stehenin den Startlöchern

Der katholische Kirchenchor St. Bonifatius beispielsweise steht bereits in den Startlöchern und kann es kaum erwarten, endlich im neuen Pfarrheim zu proben. Und auch ein Liturgiekreis hat schon für einen festen Termin sein Interesse bekundet. Die Truppe vom Altherrenbillard wird ebenfalls das Haus nutzen. Der Jugend der Gemeinde und weitere Gruppierungen bietet das Gebäude außerdem eine neue Heimat.