17 Junggesellen aus Hünxe waren mal wieder „Wurstjagen“

Wenn 17 junge Männer zwischen 18 und 29 Jahren mit Schlafanzügen und Lätzchen, aufgemalten Bärten und Strohhüten bekleidet durch das Dorf Hünxe ziehen, dann wissen die meisten Bewohner Bescheid – die „Binnenbrücker Jungens“ sind unterwegs.

Wie jedes Jahr zog der Trupp der Junggesellen unter 30 Jahren von Haustür zu Haustür, um miteinander diverse Lebensmittel wie Wurst, Eier und Schnaps oder auch Geldspenden mitzunehmen, sich mit „Muss i denn zum Städele hinaus“ zu verabschieden und weiter zu ziehen.

Trotz Regens seit halb sieben unterwegs

Am Vorabend hatten die Partnerinnen der Junggesellen bereits Kartoffeln geschält, die Jungs den Festsaal des Hünxer Vereinsheimes geschmückt. „Ich glaube, es war so halb drei heute morgen“, versuchte Dennis Steinkamp, die Geschehnisse chronologisch zu ordnen. Ihm fiel an diesem Tag als Ältester die Aufgabe zu, die Wurstgabel tragen zu dürfen, während die anderen Gehstöcke und Körbe trugen.

„Wir sind seit halb sieben unterwegs, waren am Vormittag in den Außenbezirken bei den Höfen.“ Trotz des Regens. „Aber wir sind alle gut mit Regenmantel und Jacken geschützt.“ Immer wieder gab es an den Haustüren ein kleines leckeres Tröpfchen – oder wie bei Steinkamp lecker Brot und Kaffee zur Stärkung.

Die Tradition gibt es schon ewig

Für Steinkamp wie für seinen Kumpel Erik Pollmann war es ein besonderes Jahr, denn mit bald 30 Jahren wird er der Gruppe im kommenden Jahr nicht mehr angehören. „Das ist zwar schon traurig, weil man viele seit der Jugendschützenzeit kennt. Aber es ist auch schön, wenn die Truppe dann 2021 bei uns zu Hause wie jedes Jahr vorbeikommt.“ Vielleicht hat er ja auch mal das Glück, eine „Wildcard“ für über 30-jährige Ehemalige zu bekommen, die dann exklusiv nochmal mitlaufen können.

So ging es auch Heinz Rühl, der letztes Jahr mit einer „Wildcard“ nochmal mit 73 Jahren mitmarschieren durfte und mit seiner Familie die Jungs am späten Nachmittag am Jägersfeld bewirtete. „Mein Großvater, der war von 1877. Der hat mir noch erzählt, dass er schon in seiner Jugend die Wurst gejagt hat“, verdeutlichte er, wie alt diese Tradition im Ort schon ist. Und dass der 18-jährige Enkel Tobias mittlerweile die Runde mitzieht, freut ihn sehr. „Und dass es schon so lange hält und alle, die neu dazukommen, super aufgenommen werden.“

„Das ist einmalig – in Großstädten gibt es sowas nicht“

Zurückzuführen ist der Brauch auf die Zeit, da Knechte und Mägde von Leibeigenen im Winter wenig zu essen hatten und daher von Haus zu Haus gingen, um Spenden zu sammeln und danach gemeinsam zu feiern. Daraus entstand die Tradition des „Wurstjagens“. Die Menschen an den Haustüren freuten sich, wie in der Nachbarschaft von Rühl bei Andrea und Wolle. Die beiden gaben den Jungs Mettwurst, ein paar Flaschen plus Geld mit: „Das ist einmalig – in Großstädten gibt es sowas nicht“, freuten sich beide auf den Abend. Und Elli Rutert reichte ihnen gerne noch eine kleine Aufmerksamkeit. „Ich hatte bei denen selbst zwei Sohne dabei – wäre schade, wenn sowas mal untergeht“, meinte die 82-jährige lächelnd.

Am Abend trafen sich dann Jäger und Spender im Vereinsheim Hünxe zum gemeinsamen Feiern mit Wurst, Eiern, Stampfkartoffeln und Sauerkraut und einer Tombola.