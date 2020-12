Aktion erfüllte die Wünsche von 372 Kindern in Dinslaken

Dinslaken Bei der Kinderwunschbaumaktion in Dinslaken beteiligten sich viele Händler und Bürger - und das zum 21. Mal. Es gab auch Sachspenden.

Auch im Jahr der Coronapandemie ist die Bereitschaft, Kinderwünsche zu erfüllen groß gewesen. Wieder haben sich viele Händler und Dinslakener an der Weihnachtswunschbaumaktion beteiligt, haben sich einen Wunschzettel von den Bäumen geholt und wunderschön verpackte Geschenke zurückgebracht. Die Mitarbeiter des Fachdienstes Soziale Dienste sorgen nun dafür, dass die Präsente rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei den Kindern eintreffen.

Zum 21. Mal wurde die Kinderwunschbaumaktion durchgeführt. Seit November standen in mehreren Geschäften und in der NRZ-Redaktion Weihnachtsbäume mit den Wunschzetteln von Kindern aus bedürftigen Familien. Insgesamt sind in diesem Jahr Wünsche von 372 Kindern erfüllt worden. Neben den Geschenken gab es auch in diesem Jahr zahlreiche Sachspenden wie zum Beispiel 100 Überraschungstüten des Bauernverbandes (Dudler-Hof Oberlohberg) mit Leckereien und Bastelmaterial, Sachspenden (Bienemann, Gebers, tenHave, u.a.) sowie Gutscheinen einzelner Geschäfte (feet & more, u.a.). Die Spendenaktion im Rahmen der Kinderwunschbaumaktion, die dem Spendentopf „Kinder in Not“ zugutekommt, erbrachte eine stolze Summe von 13.900 Euro.

Dass die Situation in diesem Jahr eine besondere war, empfand auch Helga Hendricks, die sich seit Jahren um die Wunschbaumaktion kümmert. Sie weist darauf hin, dass es im Zeichen der Pandemie noch wichtiger sei, für Lichtblicke in benachteiligten Familien zu sorgen. Obwohl es auch Sorgen und Existenzängste bei den Geschäftsleuten und Kunden gebe, sei die Motivation umso größer gewesen, auch in diesem Jahr Dinslakener Kinder zu beschenken.​