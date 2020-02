Als Einzelbewerber in den Rat: Wolfgang Schüring macht’s vor

Mitmischen wollen viele. Vor allem dann, wenn es um politische Entscheidungen innerhalb des eigenen Wohnortes geht. Möglich ist das als Ratsmitglied. Eine Position, die praktisch jedem zusteht. Auch ohne Parteizugehörigkeit. Man muss nur wissen, was auf dem Weg hin zu eben dieser Position zu beachten ist.

Wolfgang Schüring hat diesen Weg bereits hinter sich. Der Landwirt kandidierte 2009 erstmals bei der Kommunalwahl als Einzelbewerber für den Hünxer Wahlbezirk Gartrop und ist seither Mitglied im Rat. „Ich habe das Risiko in Kauf genommen, dass es auch schief laufen kann“, erinnert er sich. „Aber ich war schon immer politisch sehr interessiert und habe in der Vergangenheit auch mehrfach die Ratssitzungen in Hünxe als Zuhörer besucht. Warum also nicht selbst wagen, habe ich mir gedacht.“

Schüring: Vom Parteimitglied zum Einzelbewerber

Bereits 2004 wurde Schüring in den Rat gewählt. Gleicher Wahlbezirk, jedoch andere Umstände. Zum damaligen Zeitpunkt holte er nämlich noch ein Direktmandat für die Partei UWH.

Die nächste Wahl wollte er dann aber ganz und gar eigenständig angehen. Rückblickend für ihn definitiv die beste Entscheidung, obwohl es anfangs nicht immer einfach lief. Schüring erzählt: „Ein Einzelbewerber war für die anderen Ratsmitglieder etwas ganz Neues und Ungewohntes, weshalb ich dann zunächst erstmal in keinen Ausschuss gewählt wurde. Ich war dann zwar im Rat, hatte aber eigentlich kein Entscheidungsrecht. Ich durfte nur beraten.“ Trotzdem sei er mit den Bürgern, insbesondere mit denen aus seinem Wahlbezirk Gartrop, ständig im Gespräch gewesen.

Einzelbewerber sind nicht an Parteimeinung gebunden

Nach seiner Wiederwahl im Jahr 2014 schloss sich Wolfgang Schüring mit dem Einzelkandidaten der FDP zusammen. Salopp ausgedrückt gründeten sie ihre eigene „Mini-Fraktion“.

Die Zusammenarbeit ermöglichte nun die aktive Beteiligung in Ausschüssen - mehr Raum um etwas zu bewegen also. Schüring sitzt jetzt beispielsweise im Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Hünxe.

Bei Ratssitzungen (wie hier in Dinslaken) kann es auch schon mal etwas hektischer zugehen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Als Einzelbewerber genießt man den Vorteil, dass man an keine Fraktions- oder Parteimeinung gebunden ist“, so Wolfgang Schüring. „Natürlich ist es auch irgendwo anstrengend, alle Termine alleine stemmen zu müssen und keinen Vertreter zu haben, aber ich mache das gerne. In meinem Wahlbezirk habe ich versucht, bei allen bürgernahen Veranstaltungen dabei zu sein. Ob Kaffeetrinken mit dem Schützenverein oder Ortstrauertag.“

>>> So klappt die eigene Bewerbung

Interesse an einem ähnlichen Werdegang? Die nächste Kommunalwahl, 13. September 2020, naht. Auf Anfrage der Redaktion hat die Dinslakener Verwaltung erläutert, was Einzelbewerber beachten müssen.

Um als wählbarer Einzelkandidat antreten zu können, muss der interessierte Bürger mindestens 18 Jahre alt sein, seit mindestens drei Monaten einen Hauptwohnsitz in Dinslaken beziehen und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Landes haben. Zudem ist es notwendig, dass ihn jemand zur Wahl vorschlägt. Im Zweifelsfall kann das der Kandidaturbewerber aber auch selbst machen.

Des Weiteren müssen Unterschriften von Bürgern gesammelt werden, die die Kandidatur des Bewerbers unterstützen. Dabei gilt in Dinslaken zum Beispiel: Für jeden Wahlbezirk, in dem man kandidieren möchte, sind mindestens fünf Unterschriften erforderlich, da die Einwohnerzahl je Bezirk unter der 5000-Grenze liegt. Die Bewerbung muss spätestens bis zum 59. Tag vor der Kommunalwahl erfolgen, also bis Donnerstag, 16. Juli 2020. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der Unterlagen. Empfänger ist dabei der Wahlleiter im Dinslakener Wahlbüro.

In der Bewerbung enthalten sein müssen die Unterschriften sowie ein schriftlicher Wahlvorschlag, der aus der Nennung des vollen Namens, Wohnortes, Geburtsdatums und -ortes, der Staatsangehörigkeit, Mailadresse sowie der zweier Vertrauenspersonen besteht. Bei Problemen muss auf die Kontaktdaten dieser Personen zurückgegriffen werden können.