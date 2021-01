An den Schulen bleibt es bei den Anmeldegesprächen

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Um Warteschlagen zu vermeiden, vergeben fast alle weiterführenden Schulen in Dinslaken, Voerde und Hünxe Termine für die Anmeldung.

In den nächsten Wochen werden die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen angenommen. Wie organisieren die Schulträger die Anmeldungen, müssen die Schüler mit ihren Eltern in die Schulen kommen? Können die Anmeldungen einfach in den Briefkasten der Schule geworfen werde? Die NRZ hat nachgefragt.

Die Stadt Dinslaken hat mit den Schulleitungen festgelegt, dass das Anmeldeverfahren im Grundsatz wie geplant, in dem Zeitraum vom 6. bis 10. Februar durchgeführt wird. Mit Ausnahme des Gustav-Heinemann-Gymnasiums werden alle anderen Schulen im Vorfeld Termine mit den Erziehungsberechtigen für das Anmeldegespräch in der Schule vereinbaren, so Pressesprecher Marcel Sturm. Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) können Termine über die Homepage der Schulen abgestimmt werden.

Aufnahmeantrag online ausfüllen

Um das Verfahren und insbesondere auch die Aufenthaltsdauer beim Anmeldetermin in der Schule zu verkürzen, wurden die Eltern über das Informationsschreiben der Stadt bereits gebeten, den Aufnahmeantrag mit den erforderlichen Grunddaten über die Homepage der Schule online auszufüllen und an die Schule zu senden. Die weiteren Unterlagen für die Anmeldung sind dann beim Anmeldegespräch mitzubringen.

Aufgrund der vorherigen Terminvereinbarungen gehen die Verantwortlichen der Stadt Dinslaken davon aus, dass es zu keinen längeren Wartezeiten für die Eltern in den Schulen an den Anmeldetagen kommen wird. Am Gustav-Heinemann-Gymnasium (ohne Terminvereinbarung) werden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Einhaltung der aktuellen Vorgaben (Abstandsgebot, Maskenpflicht usw.) bei längeren Wartezeiten zu gewährleisten.

Ausreichend Platz ist vorhanden

So organisiert die Stadt Voerde die Anmeldungen: Wie der Schuldezernent Jörg Rütten auf Anfrage erklärt, werde an der Comenius Gesamtschule im sogenannten „Grünen Gebäude“ durchgeführt und nicht in den Sekretariaten. „Dieses Gebäude bietet ausreichend Platz, um jederzeit die Abstandsgebote einzuhalten, und verfügt über mehrere Ein- und Ausgänge, um die Laufwege der Eltern besser koordinieren zu können“, beschreibt Rütten das Verfahren. Am Gymnasium Voerde erstrecke sich das Anmeldeverfahren über den gesamten Verwaltungstrakt. Auch hier gehe es darum, die Laufwege der Eltern besser koordinieren zu können und die Gesamtsituation zu entzerren.

Rütten: Gespräche sind unumgänglich

Es gehe auch darum, am Anmeldetag längere Wartzeiten zu vermeiden und die Aufenthaltsdauer der Eltern und Kinder vor Ort so gering wie möglich zu halten. Deshalb können Daten der Kinder, die angemeldet werden sollen, vorab mitgeteilt werden. „Ebenso wird seitens der Schulen dringend empfohlen, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren“, so Rütten. Dies ist am Gymnasium über die Internetseite und an der Comenius Gesamtschule telefonisch unter 02855/923-111 möglich. „Ein persönliches Vorsprechen der Eltern ist unumgänglich. Neben der Abgabe der erforderlichen Unterlagen, finden an den Anmeldetagen in einigen Fällen auch weitergehende Gespräche mit den Eltern und Kindern statt“, fügt der Schuldezernent hinzu.

Anwesenheitspflicht bleibt bestehen

In der amtlichen Bekanntmachung der Gemeinde Hünxe heißt es, dass die anzumeldenden Schüler beim Gespräch anwesend sein sollten. Wie Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth auf Anfrage mitteilt, habe man sich mit dem Leiter der Gesamtschule darauf verständigt, dass es bei der Anwesenheitspflicht beim Anmeldegespräch bleibt. Allerdings müssen Eltern einen Termin vereinbaren. Die könnten über die Homepage der Schule reserviert werden.