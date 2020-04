Apotheker in Dinslaken und Voerde warnen vor Masken-Engpass

Bis zum 3. Mai werden die Kontaktbeschränkungen verlängert, die Schulen sollen ab dem 4. Mai schrittweise geöffnet werden und es gibt eine Empfehlung, in Geschäften, Bussen und Bahnen Mundschutzmasken zu tragen. Aber könnten Apotheken und Drogeriemärkte eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Atemmasken überhaupt gewährleisten. Wir haben uns in Dinslaken und Voerde umgehört.

„Bei uns ist Mundschutz derzeit nicht vorrätig“, sagt Liza Begou, Leiterin der dm-Filiale an der Neustraße in Dinslaken. „Die Firma, die uns beliefert, hat nichts mehr auf Lager.“ Auch die Filiale in der Neutorgalerie warte seit einiger Zeit auf Nachschub. Wann Kunden wieder mit Atemmasken rechnen können, sei unklar.

Rossmann: Mitarbeiter nähen Mundschutz selbst

Die Rossmann-Filiale am Neutorplatz habe ohnehin keinen Mundschutz im Sortiment, erklärt die stellvertretende Filialleiterin Rebecca Bergmann. Sollte eine Maskenpflicht beschlossen werden, gebe es bereits eine Art Notfallplan. „Dann schickt uns die Zentrale Stoffe zu, um den Mundschutz selbst zu nähen.“ Die Masken seien jedoch ausschließlich für die eigenen Mitarbeiter gedacht.

Dr. Boris Petri hat in seiner Marien-Apotheke an der Bahnhofstraße in Voerde erst seit einigen Tagen Atemmasken auf Lager. „In den ersten Wochen hatten wir keine Chance, zertifizierte Masken zu bestellen.“ Mittlerweile gebe es einige Angebote, die aber deutlich über dem üblichen Einkaufspreis lägen. Petri biete Mundschutz deshalb nur auf Nachfrage an. „Ich will dieses Geschäft mit überteuerten Atemmasken nicht mitmachen“, sagt er.

Deutschland von Gesamtversorgung „weit entfernt“

Mundschutz sei kein Teil des Pandemieplans gewesen. „Aus diesem Grund ist es im Moment unmöglich, innerhalb kürzester Zeit Millionen von Masken zu produzieren“, meint Petri. Von einer Gesamtversorgung der Bevölkerung sei Deutschland „weit entfernt“. Zudem würde eine einzelne Maske für jeden Bürger nicht ausreichen. „Zwei, drei Masken pro Tag müsste man schon berechnen, um notwendigste Dinge wie den Einkauf erledigen zu können.“

Stephan Bade, Inhaber der drei Dinslakener Malteser-Apotheken, ist ebenfalls skeptisch. „Die Gefahr liegt natürlich darin, eine Pflicht anzuordnen, ohne über ausreichend Masken zu verfügen.“ Die Berechnung des bundesweiten Grundbedarfs sei aber äußerst kompliziert. „Lediglich Bevölkerungszahl und Tagesbedarf miteinander zu multiplizieren, reicht nicht aus“, gibt Bade zu Bedenken. Schließlich verlasse nicht jeder Bürger täglich das Haus.

Corona: Auch Schals und Tücher schützen

In den Malteser-Apotheken gebe es eine große Nachfrage nach Masken. „Es ist eine riesige Herausforderung, die Kunden zu versorgen und gleichzeitig ein stabiles Preisniveau zu halten“, sagt Bade. Kunden könnten sich eine Atemmaske aber auch problemlos selber basteln. „Die einfache Faustregel lautet: Jeglicher Mundschutz, egal ob Tuch oder zertifizierte Maske, hilft beim Schutz der Mitmenschen.“

Obwohl es sehr schwer sei, eine fundierte Aussage zu treffen, ist Apotheker Stephan Bade kein Befürworter einer Mundschutzpflicht. „Ich bin ein Freund davon, erst Empfehlungen auszusprechen, bevor man zu verpflichtenden Maßnahmen greift.“ Wenn der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, seien Masken aber hilfreich.