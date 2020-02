So sieht eine Trafostation beispielsweise aus. Das Foto zeigt nicht die Trafostation in Dinslaken-Hiesfeld.

Stadtwerke Arbeiten an Trafostation in Dinslaken nach einem Kurzschluss

Dinslaken. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Dinslaken werden an der Trafostation in Hiesfeld arbeiten. Grund dafür ist ein in der Nacht erfolgter Kurzschluss.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeiten an Trafostation in Dinslaken nach einem Kurzschluss

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Dinslaken arbeiten am Donnerstag, 6. Februar, an der Trafostation an der Holtener Straße in Hiesfeld. Darauf weist das Unternehmen nun hin.

An der Trafostation hat es in der Nacht zum Montag um 3.05 Uhr einen Kurzschluss am Mittelspannungsendverschluss gegeben. Dies führte zu einem Stromausfall, von dem 22 Trafostationen betroffen waren. Die Stromversorgung wurde bis 4.35 Uhr stufenweise wieder hergestellt.

Von den Reparaturarbeiten am Donnerstag werden die Endverbraucher in den betroffenen Versorgungsgebieten nichts merken, so die Stadtwerke.