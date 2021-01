Auszeichnung für die Jazz Initiative Dinslaken

Dinslaken. Preis ist eine Anerkennung der geleisteten Unterstützung regionaler und junger Musiker unter Coronabedingungen durch den Musikrat NRW.

Die Jazz Initiative Dinslaken gehört zu den 13 Preisträgern der Spielstättenprogrammprämie NRW des Landesmusikrats NRW 2021. Der Verein erhält 5000 Euro als Würdigung für seine Programmgestaltung 2020, die nicht nur ihrerseits regionale Künstler und junge Talente förderte, sondern auch unter den erschwerten Bedingungen zwischen den beiden Corona-Lockdowns Veranstaltungen durchführte. Weitere Preisträger der Region sind das Gdanzka in Oberhausen und der Steinbruch in Duisburg.

Nicht mehr ganz aktuell liest sich die Ausschreibung für die Prämien zwischen 25.000 und 5000 Euro, die der Landesmusikrat auf seiner Homepage veröffentlicht hat: „Die Musikerinnen und Musiker ihrer Genres sind auf Live-Foren mehr denn je angewiesen. Doch mit Abstands-und Hygieneregeln, erheblich reduziertem Publikum und allenfalls unsicheren gastronomischen Nebeneinnahmen fällt ein wirtschaftlicher Betrieb schwer oder wird fast unmöglich." Doch mit kreativen alternativen Präsentationskonzepten hätten sich Spielstätten in NRW in die aktuelle Saison begeben. Neue Raumkonzepte, Streamingangebote und andere digitale Alternativen hätten Saisonprogramme mit Qualitätsinhalten und Fördereffekten für Bands und Ensembles ermöglicht. "Deshalb vergeben das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und der Landesmusikrat NRW auch in der Saison 2020/2021 Prämien für herausragende Programme von Spielstätten des Jazz und des avancierten Pop/Rock, um deren herausragende Rolle als Foren der musikalischen Innovation für das Musikleben in NRW zu würdigen.“

Nachdem die Jazz Initiative das Konzert des Fuchsthone Orchestras am 13. März 2020 im Ledigenheim kurz vor Inkrafttretens des ersten Lockdowns während des Soundcheck abgesagt hatte, machte das Team um Thomas Termath im Sommer alles Denkbare möglich, Musikern wie Fans ein Stück Normalität unter besonderen Bedingungen zu bieten. Das Jazz Hopping wurde von den Kneipen ins Burgtheater verlegt, die Initiative selbst verloste Gastronomiegutscheine, um zu zeigen, dass die Gastronomie nicht vergessen wird. Der zweite Abend im Rahmen der Sommerkultur im Burgtheater mit Quadro Nuevo geriet dann so magisch, dass man die Verschiebung im Nachhinein als Glücksfall bezeichnen muss. Danach ging die Jazz Initiative mit einem sehr strengen Hygienekonzept in die neue Saison. Und dieses Mal wurde das letzte Konzert vor dem Lockdown, der Auftritt von Jazzpool NRW am 30. Oktober im Ledigenheim, sicher und erfolgreich durchgezogen.

Jetzt allerdings ist an eine Fortsetzung der Saison nicht mehr zu denken. Bereits vor Weihnachten beendete die Jazz Initiative die Aboreihe 2020/21. Aktuell sehen es die Planungen vor, das im Dezember ausgefallene Konzert von Cécile Verny und Johannes Maikranz im Mai nachzuholen und "Karolina Strassmayer & Drori Mondlak – KLARO!" sowie die Gruppe "Nighthawks" im Juni bzw. August für die Sommerkultur ins Burgtheater zu holen.

Die kommende „Jazz in Dinslaken“-Reihe 2021/2022 soll dann mit besonderen Programmhighlights aufwarten. Schließlich gibt es ein Jubiläum zu feiern. Die Jazz Initiative Dinslaken wird 25 Jahre alt.