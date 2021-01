Antrag an Bürgermeisterin

Antrag an Bürgermeisterin AWG Dinslaken: Ausschussgröße auf 15 Mitglieder erhöhen

Dinslaken Aktive Wählergemeinschaft Dinslaken stellt Antrag, die Ausschussgröße von 14 auf 15 Mitglieder zu erhöhen und spricht von Willkür.

Die AWG-Fraktion hat einen Antrag an die Bürgermeisterin gestellt, die Ausschussgröße auf 15 Mitglieder zu erhöhen. Die derzeitige Größe verstoße gegen das Willkürverbot; die Spiegelbildlichkeit des Rates sei nicht in den Ausschüssen zu erkennen, so Fraktionsvorsitzender Remzi Ugur und Fraktionsgeschäftsführer Ümit Entes.

Bei der konstituierenden Ratssitzung am 24. November 2020 stimmte die Mehrheit des Rates dafür, die Ausschussgröße auf 14 festzulegen. Grundsätzlich müssten auch die Ausschüsse "als verkleinerte Abbilder des Rates dessen Zusammensetzung und das darin wirksame politische Meinungs- und Kräftespektrum widerspiegeln", so die AWG.

Der fehlende Grundsatz der Spiegelbildlichkeit habe sich deutlich gezeigt, als der Rat seine Entscheidungsbefugnis auf den Hauptausschuss verlegte "und die AWG-Fraktion dort keine Stimmbeteiligung hatte". Und sie spricht von Willkür, "dass gezielt kleinere Fraktionen/Gruppierungen von einem Sitz ausgeschlossen werden".