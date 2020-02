B8 in Voerde ist aktuell wegen Unfalls teilweise gesperrt

Auf der B8 in Voerde gab es einen Unfall. Die Straße ist aktuell gesperrt.

Voerde. An der B8 in Voerde gab es einen Unfall: Ein Lkw-Fahrer ist offenbar seitlich in einen Kleintransporter gefahren. Die B8 ist aktuell gesperrt.

Die B8 ist in Voerde aktuell zwischen Bahnhofstraße und Hammweg gesperrt. Grund dafür ist ein Unfall, der sich etwa in Höhe des ehemaligen Restaurants „Henn op den Damm“ ereignet hat: Laut Auskunft von Kreispolizeisprecherin Kristin Heuken ist ein Lkw-Fahrer hier bei seiner Fahrt in Richtung Dinslaken nach links vor seiner Fahrbahn abgekommen und hat einen entgegenkommenden Kleintransporter seitlich gerammt.

Die beiden Unfallbeteiligten seien verletzt worden, schweben aber nicht in Lebensgefahr.