Polizei Bewaffneter Überfall auf Edeka in Voerde-Friedrichsfeld

Voerde Der Edeka-Stepper in Voerde-Friedrichsfeld wurde am Donnerstagabend überfallen. Der Täter bedrohte die Mitarbeitenden mit einer Waffe.

Der Edeka-Stepper-Markt in Voerde-Friedrichsfeld (Lessingstraße) wurde am Donnerstagabend überfallen. Ein maskierter Mann bedrohte die Mitarbeitenden um 20.30 Uhr mit einer schwarzen Pistole. Die Kassiererinnen öffneten daraufhin die Kasse. Der Täter räumte zwei Kassen aus und verschwand mit Beute in unbekannter Höhe. Das Marktpersonal blieb unverletzt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, er sprach mit osteuropäischem Akzent. Der Mann trug eine Wellensteyn-Jacke, eine helle Jeans mit Löchern, schwarze Turnschuhe und eine Sturmhaube.

Hinweise an die Polizei unter 02064/6220.

