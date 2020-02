Big Band der Bundeswehr spielt in Dinslaken für guten Zweck

Dinslaken. Die Big Band der Bundeswehr kommt mit bekannten Sängern und Mega-Bühne nach Dinslaken - kostenlos! Alles zum DLRG-Benefiz-Konzert am Neutor.

Europaweit einzigartig sind die jährlich knapp dreißig Open-Air-Konzerte der Big Band der Bundeswehr. Und diese, zu den erfolgreichsten Big Bands der Welt zählenden Musiker werden am Donnerstag, 3. September, 20 Uhr, ein Benefizkonzert auf dem Neutorplatz in Dinslaken geben. Ein nachträgliches Geburtstagskonzert für die DLRG Dinslaken, die im vergangenen Jahr 90 Jahre alt wurde.

Bekannte Sänger und Mega-Bühne

Der Gesang ist an diesem Tag besetzt mit bekannten Solisten: Jemma Endersby, (Auftritte unter anderem mit den Fantastischen Vier, Max Herres, Joy Denalane, Revolverheld), Susann Albers (Finalistin DSDS) und Marco Matias (Eurovision Song Contests, die deutsche Stimme, Wetten, dass…). Zusammen mit 21 Musikern und dem Bandleader Timor Oliver Chadik werden sie Swing, Rock und Pop performen.

Tourmanager Johannes M. Langendorf und DLRG-Ortsgruppenleiter Wolfgang Kuhn freuen sich aufs Konzert. Foto: Fabian Friese / PR

„Auch der hohe technische Aufwand zeichnet unsere Band aus“, so Johannes M. Langendorf, Hauptmann und Tourmanager: „Allein die Bühne hat die Größe eines Einfamilienhauses“. Mit vier Spezialtrucks reisen die Techniker der Big Band an, um die größte mobile Bühne Deutschlands mit rund 18 Meter breite, 12 Meter tiefe und zehn Meter Höhe aufzubauen. Auf der Bühne wird eine zehn mal sechs Meter große LED-Bildschirm-Wand Orchester und Sänger noch mehr in Szene setzen.

Die Big Band reist mit siebzig Helfern an und weitere Hilfskräfte aus Dinslaken werden von acht Uhr morgens bis drei Uhr nachts mit Aufbau und Organisation beschäftigt sein. Bei hoffentlich traumhaftem Sommerwetter spielen die Musiker gediegenen Jazz, der alle anspricht, das Programm beinhaltet Jazzklassiker und Klassiker der Rock- und Popgeschichte. Gewöhnliche Marsch- und Orchestermusik sind Fehlanzeige. „Und das bei freiem Eintritt“, so Fabian Friese, DLRG Ortgruppe Dinslaken.

Wohltätiger Zweck

Bereits im letzten Jahr feierte die Ortsgruppe ihr 90-jähriges Jubiläum und hatte sich für einen Auftritt der Big Band beworben. Doch erst in diesem Jahr hat es funktioniert. „Wir dehnen unsere Feierlichkeiten eben bis zum 3. September aus“, lacht Friese. Der Benefizhintergrund der Veranstaltung ist, die Einsatzkräfte bei der Beschaffung der Arbeitskleidung zu unterstützen. Die DLRG Dinslaken finanziert sich ausschließlich selbst und durch Spenden. Die Kosten für eine Basisausstattung für einen freiwilligen Helfer liegen bei 200 bis 250 Euro, Spezialkleidung wie zum Beispiel der Trockenanzug für einen Strömungsretter fängt bei 400 Euro an. Gerade die jungen Menschen, die ihre Freizeit bei der DLRG verbringen, können sich das nicht leisten.

Neuer Bühnen-Standort

Neben dem wohltätigen Zweck möchte sich die DLRG bei der Dinslakener Bevölkerung für die Unterstützung bedanken. Auch der Standort der Bühne ist ein Novum in Dinslaken. Sie soll mit dem Rücken zur Gaststätte Maas stehen, die Straße wird gesperrt. „Das ist akustisch und organisatorisch sinnvoll“, so Langendorf. Das Benefiz-Konzert findet terminlich im Anschluss an die Din-Tage (27. bis 29. August) statt.

>>Hintergrund und Hinweis

Im vergangenen Jahr bildete die Big Band der Bundeswehr unter anderem den musikalischen Rahmen beim Festakt zur Erinnerung an Altkanzler Helmut Schmidt in der Elbphilharmonie Hamburg. Weitere Informationen zur Big Band der Bundeswehr gibt es auf bigband-bw.de . Auf der Facebookseite sind auch kurze Konzertmitschnitte zu hören.

Die DLRG bittet um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen weder eine Bestuhlung bereitgestellt wird, noch mitgebrachte Sitzgelegenheiten erlaubt sind.

Weitere Infos gibt es auf dinslaken.dlrg.de .