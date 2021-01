CDU: Wahl von Armin Laschet ist eine gute Entscheidung

Als Ministerpräsident leistet der neue CDU-Vorsitzende gute Arbeit. Das sagen hiesige Politiker zum Ausgang des CDU-Parteitages.

Armin Laschet ist der neue Vorsitzende der CDU. Am Samstag setzte sich der NRW-Ministerpräsident auf dem Parteitag gegen die Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen durch. War seine Wahl für hiesige CDU-Politiker eine Überraschung - und was erwarten sie vom neuen Parteichef? Die NRZ fragte nach.

Hagenkötter: Gute Arbeit geleistet

Für Rainer Hagenkötter, Chef der CDU Dinslaken, hätte jeder der drei Kandidaten gewinnen können: "Bei der nicht selbstverständlichen Wahl zwischen drei sehr guten Bewerbern, ist es stets ein wenig überraschend, zumal es keine ganz deutliche Favoritenrolle im Vorfeld gab." Laschet zeichne aus, dass er als Ministerpräsident eine gute Arbeit leistet. Die Partei mit all ihren Facetten, Vereinigungen und Sonderorganisationen werde er geeint führen. "Das hat er in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren schon bewiesen", so Hagenkötter.

Dass er im Team, unter anderem mit Jens Spahn, agieren wolle und die beiden bereits einen Entwurf ihrer Vorstellungen präsentiert haben, zeige, dass es sich um keinen Alleingang handele, sondern um ein Miteinander. "Dies wird auch in späteren möglichen Koalitionen eine wichtige Rolle spielen", meint der Vorsitzender des Dinslakener CDU-Stadtverbandes. Von Laschet erwartet Hagenkötter, dass er die gesamte Partei hinter sich bringe, "sie schnell auf die Vielzahl der anstehenden Wahlen" vorbereite und Akzente setze. "Daneben erwarte er von neuen Parteichef eine gute und enge Zusammenarbeit mit der Bundestagsfraktion".

Mölleken: Drei gute Kandidaten standen zur Wahl

Mit dem Sieg von Armin Laschet hat Bert Mölleken, einer von drei Interimsvorsitzenden der CDU-Voerde nicht gerechnet. "Auf dem Parteitag standen drei gute Kandidaten zu Wahl, alle drei hatten gute Aussichten zu gewinnen." Nach dem ersten Wahlgang, bei dem Norbert Röttgen die wenigsten Stimmen erhielt, blieben zwei Gruppierungen übrig: die der politischen Mitte und der etwas konservativere Flügel. Mit Laschet siegte der Kandidat der Mitte. Beim Ergebnis sei der der Unterschied nicht gravierend groß gewesen.

Vom neuen Vorsitzenden erwartet Mölleken, dass er die CDU erfolgreich durch die anstehenden Wahlkämpfe führe, so dass nach der Bundestagswahl die CDU die nächste Regierung bilden könne. Die Frage wer nun Kanzlerkandidat werde, stelle sich zurzeit nicht, meint Mölleken. Er betont aber, dass der Wahlsieg auf dem Parteitag für Laschet kein Freifahrtschein in Sachen Kanzlerkandidatur darstelle.

Eine gute Entscheidung für die Zukunft der CDU

Für Wilhelm Windszus von der CDU Hünxe ist die Wahl von Armin Laschet keine Überraschung. Die Wahl des NRW-Ministerpräsidenten sei eine gute Entscheidung für die Zukunft, denn die CDU müsse daran denken, regierungs- und koalitionsfähig zu sein. Mit Laschet an der Spitze sieht der Hünxer bessere Chancen für eine mögliche Jamaika-Koalition auf Bundesebene. Dass er auch mit den Liberalen regieren könne, beweise er in NRW. Für Laschet spreche auch, dass er nicht so polarisiere wie zum Beispiel Friedrich Merz. Vom neuen Vorsitzenden erwartet er, dass er die vorhandenen Strömungen wieder vereine. Man müsse auf einen gemeinsamen Weg zurückkehren. Und er traut dem Ministerpräsidenten auch die Kanzlerkandidatur zu. Aber da werde er mit Markus Söder sicherlich eine Lösung finden.

Laschet ist ein erfolgreicher Ministerpräsident

Anika Zimmer aus Hünxe gehörte zu den Delegierten des Bundesparteitag. "Sowohl der erste voll digitale Parteitag Deutschlands und wie auch die Entscheidung waren unglaublich spannend für mich", berichtet sie. Die CDU hätte im Vorfeld drei sehr gute Kandidaten, die alle drei für den Parteivorsitz qualifiziert gewesen wären, gehabt. "Für mich waren die sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten Laschet und Merz die Top-Favoriten. Ich freue mich sehr, dass ich Armin Laschet mit meiner Stimme unterstützen konnte und er gewonnen hat", fügt sie hinzu.

Für sie ist Armin Laschet derjenige Vorsitzende, der Teamplayer sei, in NRW eine starke CDU aufgebaut habe und als erfolgreicher Ministerpräsident eine stabile Regierung anführe. "Er hat die meiste politische Erfahrung und beste Qualifikation, ist Krisenmanager in Corona-Zeiten und spricht die breite Mitte der Wähler an", so die Hünxerin. Als Parteivorsitzender werde er die Kompetenzen der beiden anderen Kandidaten in die Parteiarbeit einbinden und zusammenführen. "Und auch im Hinblick auf die Bundestagwahl glaube ich, dass seine persönliche Art die meisten Wähler ansprechen wird."

Für Anika Zimmer ist nicht nur der neue Vorsitzende in der Pflicht: "Ich erwarte zuerst von uns selbst als CDU, dass wir geschlossen hinter unserem neuen Parteivorsitzenden stehen und er auf die Unterstützung aller Vereinigungen und Flügel der CDU bauen kann." Inhaltlich erwartet sie als Mitglied im Bundesvorstand der Frauen Union, dass Armin Laschet die Ergebnisse der Struktur- und Satzungskommission umsetzt. Unter anderem die Umsetzung einer verbindlichen Frauenquote in der Partei: "Die CDU muss weiblicher und jünger werden."

Nun gelte es, geschlossen in den Bundeswahlkampf zu starten und die in der CDU vorhandene Vielfalt zu nutzen. "Wir müssen stark in unseren Kernthemen sein, aber auch offen für den Zeitgeist, für die Sorgen der Menschen, an der Lebenswirklichkeit der Bürger. Denn nur wenn wir den Menschen zuhören, können wir auch die Antworten auf die Fragen der Zukunft geben", betonte die Vorsitzende der Frauen Union im Kreis Wesel. Und mit seiner Wahl habe Armin Laschet auch einen Anspruch, Kanzlerkandidat der CDU/CSU zu werden.

Brüggemann: Laschet kann Wahlen gewinnen

Eine wirkliche Überraschung ist das Ergebnis für Phil Brüggemann, Vorsitzender der Jungen Union Dinslaken nicht. "Armin Laschet leistet seit Jahren eine wirklich gute Arbeit als Ministerpräsident unseres Bundeslandes NRW. Außerdem hat er bereits bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann." Dem neuen Vorsitzenden traut er zu, die CDU erfolgreich zu leiten: "Die CDU braucht einen Teamchef und keinen Einzelkämpfer. Das tolle an unserer Volkspartei CDU ist, dass sie für jeden in unserer Gesellschaft ein Angebot macht." Dadurch würden jedoch auch verschiedene Interessenslagen entstehen.

Er traut Laschet zu, "als Brückenbauer zu agieren und die Partei mit ihren verschiedenen Strömungen zu einen". Brüggemann erwartet vom neuen Vorsitzenden, dass er den Modernisierungsprozess der CDU, parteiintern sowie nach außen, weiter vorantreibe. "Ebenso trägt er eine Mitverantwortung, dass die CDU erfolgreich durch das Superwahljahr 2021 kommt. Schließlich stehen in diesem Jahr neben der Bundestagswahl in mehreren Ländern Landtags- und Kommunalwahlen an." Gleichzeitig erwartet der Dinslakener von den CDU-Mitgliedern, sich gesammelt hinter den neuen Bundesvorsitzenden zu stellen. "Damit wir als Team gestärkt in die Bundestagswahl gehen und diese gewinnen."

Diese Kommentare zur Wahl von Armin Laschet erreichten uns via Facebook:

"Diese Wahl stellt keinen dringend benötigten Neuanfang in der Richtungsweisung der CDU dar. Es ist ein ,Weiter so' der Kanzlerin. Und das können weder unsere Gesellschaft noch unser Land gebrauchen." (Michael Arnold)

Andere meinten: "Alles ist besser als Merz" und "Laschet ist auf jeden Fall definitiv besser als Merz". Aber: "Da haben Sie Merkel in männlicher Person." Und Heidemarie Blum: "Herr Laschet könnte der Wegbereiter für Jens Spahn sein - warten wir mal ab, wie sich alles entwickelt."

"Für mich als Arbeiter allemal besser als Merz. Aber Laschet als Kanzler? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Fand ihn schon sehr schwach beim Coronamanagement in NRW, ohne klaren Kurs.

Jubeln werden die Grünen, die ich persönlich nicht gerne mit in der Regierung sähe." (Wolfgang Klein)