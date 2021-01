Chaos um die Corona-Impfung: Alle Termine vergeben?

Dinslaken Die Vergabe der Impftermine ist mit Technik-Chaos gestartet, sie waren schnell vergriffen. Aussagen zu neuen Terminen sorgen für Unsicherheit.

Schon am Montag liefen die Leitungen der Hotline für die Vergabe von Corona-Impfungen heiß, die Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein war überlastet und räumte am Abend technische Probleme der Website und Startschwierigkeiten ein. Immerhin, auf die Onlineterminvergabe der KV Nordrhein sei schon am ersten Tag über 36 Millionen Mal zugegriffen worden. Doch auch am Dienstag hat sich die Lage nicht entspannt und die Verunsicherung bleibt groß, denn die Impftermine scheinen bis auf weiteres ausgebucht.

So berichtet NRZ-Leserin Melanie Niewöhner von ihrem erfolglosen Versuch einen Impftermin für ihren 81-jährigen Vater zu bekommen. Schon am Montag sei erst nach langer Wartezeit bis zur Terminvergabe des KV Nordrhein gelangt: „Gegen 21:15 Uhr wurden mir nun zwei Termine am 24. und 27. Februar und die dazugehörigen Daten drei Wochen später als Buchung angezeigt.“ Doch die Uhrzeit-Vergabe habe nicht funktioniert und telefonisch sei am Abend niemand erreichbar gewesen. Am frühen Dienstagmorgen versuchte sie es wieder: „Ich kam auf die Internetseite, aber nun gibt es keine Termine mehr, weder im Februar, März, April, Mai.“

Impftermine waren schnell vergriffen

Bei Leserin Marion Ochs seien wiederholt alle Termine ausgebucht gewesen. „Bei der Terminvergabe waren alle Termine bis Januar 2022 ausgebucht!“ Auch sie wollte einen Impf-Termin für ihren Vater erhalten. „Mir tun die älteren Menschen leid, die keine Angehörigen haben und dieses alleine regeln müssen.“ Auch Anja Bresch aus Dinslaken sei es ähnlich ergangen. Drei Stunden habe es gedauert die Hotline zu erreichen: „Jetzt gibt es keine Termine mehr, da es keinen Impfstoff gibt." Man solle jeden Tag anrufen und nachfragen, da pro Tag nur ein Impftag freigeschaltet werden würde. "Das ist doch wohl ein Unding", schreibt sie frustriert. "Ich habe versucht mich im Ministerium zu beschweren, wurde dann an kassenärztliche Vereinigung verwiesen."

Auf Nachfrage der Redaktion gibt es von Seiten der KV Nordrhein am Dienstagnachmittag Entwarnung. Bei den fehlenden Impfterminen handele es sich um ein technisches Problem. "Es werden heute zeitnah weitere Impf-Kontingente – sowohl online als auch für die Vermittlung über das Call Center – freigeschaltet. Auch wieder für Erstimpfungen in Wesel ab Anfang März", erklärt Pressesprecher Christopher Schneider. Die Freischaltung müsse jedoch aus technischen und organisatorischen Gründen nach und nach erfolgen, da in Kontingenten geplant werden muss. "Der Grund: Es muss zum vorgegebenen Zeitpunkt genügend Impfstoff für Erst- und Zweitimpfung geben, die nach 21 Tagen stattfinden sollte."

Neue Impftermine sollen folgen

Genaue Zahlen für die einzelnen Städte würden noch ermittelt, bis Dienstagmorgen seien aber bereits über 230.000 Impftermine (Erst-und Zweitimpfungen) im gesamten Rheinland vergeben worden. Grundsätzlich stünden hier gut 37.500 Termine pro Woche zur Verfügung. "Das geht so weiter, bis wir „fertig“ sind, also alle, die impfberechtigt sind und sich impfen lassen wollen, einen Termin haben bzw. zwei Termine." Wegen der der begrenzten Impfstoffmengen ginge das aber nur Schritt für Schritt. Pressesprecher Schneider empfiehlt: "Impflinge sollten also weiter hin die Optionen der Website oder 0800 116 117 01 nutzen."