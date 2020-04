Corona-Eindämmung: Was Deutschland von Südkorea lernen muss

„Ich bin absolut ratlos und empört“, schreibt Wolfgang Greb in seinem Brief an unsere Redaktion. Dass sich die Bundesregierung bei der Eindämmung des Coronavirus nicht an Südkorea orientiert habe, ist für den Dinslakener Chemieingenieur völlig unverständlich. Schließlich gelte der ostasiatische Staat nicht umsonst als Vorreiter in Sachen Virusbekämpfung. Aber was macht das Land, in dem über 50 Millionen Einwohner leben, so viel besser als andere Staaten?

„Südkorea war auf das Virus vorbereitet und uns in Sachen Bevorratung meilenweit voraus“, sagt Greb. Während in Deutschland seit den 90er Jahren immer mehr an Schutzmasken und medizinischer Ausrüstung gespart worden sei, habe Südkorea aus vorangegangenen Pandemien gelernt und nach dem Ausbruch des Virus frühzeitig auf flächendeckende Tests und die Isolierung erkrankter Personen gesetzt. Auch das wirtschaftliche Leben sei nicht so stark heruntergefahren worden.

Corona-Eindämmung: Südkoreas Bürger packen mit an

Dass diese Maßnahmen so gut greifen, liege zu großen Teilen an Südkoreas Bevölkerung. „Für die Bürger ist es im Alltag völlig selbstverständlich, an verkehrsreichen Straßen einen Mundschutz zu tragen“, so Greb. Der Chemieingenieur weiß, wovon er spricht: Seit 15 Jahren bereist er beruflich das Land. „Bei uns in Deutschland wurde vor der Corona-Pandemie hingegen geschmunzelt, wenn wir am Bahnhof oder in der Stadt eine asiatische Person mit Atemschutz gesehen haben.“

Auch der Umgang miteinander sei in Südkorea ein ganz anderer. Das habe er bei seinen regelmäßigen Reisen nach Seoul oder Yeosu immer wieder festgestellt. „Wenn Sie eine Auskunft wollen, haben Sie in Korea nicht das Gefühl, als Bittsteller empfangen zu werden“, erzählt Greb. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass viele Südkoreaner ihre Bewegungs- und Kontaktdaten im Sinne des Allgemeinwohls freiwillig von einer App aufzeichnen lassen. „Das ist für die Bürger selbstverständlich“, so Greb. „Was wir mühevoll diskutieren, ist dort längst gang und gäbe.“

Deutschland diskutiert über Tracking-App

In Deutschland werde jedoch gebetsmühlenartig erzählt, dass die Nutzung einer solchen Tracking-App nicht mit dem Datenschutz vereinbar sei, kritisiert der Dinslakener. Dabei könne die Laufzeit des Programms problemlos unter parlamentarische Kontrolle gestellt und nach gesichertem Abklingen der Pandemie deaktiviert werden. Außerdem gebe es die Möglichkeit, dass die App anonymisiert arbeitet. „Das Recht auf Freiheit des Einzelnen endete schon immer dort, wo ich meinen Mitmenschen schade“, meint Greb. Darüber herrsche in Südkorea ein breiter Konsens.

Zudem habe die südkoreanische Regierung – im Gegensatz zur deutschen – frühzeitig in den Ausbau des Mobilfunknetzes investiert, was ebenfalls über die Funktionsfähigkeit der App entscheide. „Aber es gibt ja Hoffnung, dass in ein paar Wochen diese App auch in Deutschland zur Verfügung steht“, so Greb. „Hoffentlich ist dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden“

Bundesregierung habe vorbereitende Maßnahmen verschlafen

Die Bundesregierung habe die Gefahr einer Pandemie jahrelang ignoriert. Dringend notwendige vorbereitende Maßnahmen zur Eindämmung eines Virus wären so kostenintensiv gewesen, dass sich niemand damit beschäftigt habe. „Warum werden Schutzmaterialien nur von wenigen Firmen direkt in Deutschland produziert?“, kritisiert der Chemieingenieur. Stattdessen seien Atemmasken nun unsicheren Transportwegen und dem Wettbieten mit anderen Ländern unterworfen.

Um in Zukunft besser auf die erwartete zweite Ausbruchswelle vorbereitet zu sein, müsse sowohl die deutsche Regierung als auch die Bevölkerung von Südkorea lernen, meint Greb. Darüber hinaus fordert er eine schnelle und unbelastete Diskussion über Tracking-Apps. Schließlich zeige das Beispiel Südkorea, dass solche Maßnahmen zum Schutz der Bürger auch in demokratischen Ländern funktionieren können. „Und ich kann mich nicht entsinnen, dass Südkorea in die Kategorie der Überwachungsstaaten fällt“, so Greb.

>> Gesundheitswesen: Applaus allein reicht nicht aus

Mit acht Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner stehe Deutschland zwar besser da als Frankreich, Italien oder Spanien. „Aber wir haben wahrscheinlich Glück gehabt, dass die Prediger der Kostensenkung noch nicht ihre Pläne umsetzen konnten“, meint Greb. Gehalt und Ausstattung des medizinischen Personals müssten signifikant verbessert werden. „Plakate und Applaus sind gute Zeichen, aber nicht nachhaltig.“