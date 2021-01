Tipps Da ist was los in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Dinslaken. Künstler präsentieren wegen Corona ihre Aktivitäten im Netz: Dazu gehören Gabriele Kortas-Zens und Juri Dadiani sowie Martina Reimann.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Der Shutdown wurde – wie zu erwarten war – verlängert, die Künstlerinnen und Künstler der Region können nur im stillen Kämmerlein proben und sich auf bessere Zeiten vorbereiten oder ihre Aktivitäten ins Netz verlegen. Dort sind sie zugänglich für alle, für die Kunst und Kultur nicht „system-“, sonders lebensrelevant ist.

Hier spielt die Musik!

Die Konzertpianistin und Klavierlehrerin Gabriele Kortas-Zens hat die Zeit genutzt, das Klavier in ihrem Unterrichtsraum bei Keienburg in Oberhausen generalüberholen zu lassen. Nun besitzt sie ein Unikat in leuchtendem Türkis. Ein Hingucker, der seinen neuen Platz im Flügelzimmer fand. Und dort proben die beiden Profimusiker Gabriele Kortas-Zens und Juri Dadiani ihr Repertoire für zwei Klaviere: Bach, Chopin, die Armenische Rhapsodie von Arutjunjan und Babadjanian. Das weckt Erinnerungen an die Konzertreise des Duos Una Corda 2014 nach Georgien. Highlights des Konzerts in Tiflis, darunter die erwähnte Rhapsodie, findet man im Youtube-Kanal von Juri Dadiani.

Auch das zweite Konzert der aktuellen Reihe der Orgelkonzerte in St. Vincentius fällt der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Veranstaltungsverbot zum Opfer. Wer sich daran erinnern möchte - oder es vielleicht gar nicht weiß, wie großartiges Konzertinstrument die Seifert-Orgel von St. Vincentius ist, kann sich einen Höreindruck auf der Homepage der Pfarrgemeinde, www.katholische-kirche-dinslaken.de/page/3_orgelkonzerte-in-st.-vincentius_263_de_.html, verschaffen. Das Kribbeln unter den Füßen, wenn der Boden der Kirche unten den dröhnenden Bässen vibriert, gibt es allerdings nur live, wenn die Orgel wieder im Kirchenraum erklingen darf.

Da schau her!

Kunst erleben und dabei angeregt werden, selbst kreativ zu werden. Diese Idee verfolgt Martina Reimann mit ihrer neuen Website www.Ideen-im Quadrat. Normalerweise lernen Kunstinteressierte in den Malkursen im Kunstforum & Atelier Martina Reimann am Rathausplatz in Voerde, was man mit Kreide, Aquarell und Co. auf Papier und Leinwand zaubern kann. Auf www.Ideen-im-Quadrat.de stellt Martina Reimann nun verschiedene Techniken und Motivthemen vor, um Jung und Alt zu inspirieren, ihre eigene kreativen Möglichkeiten zu erproben. Schulen oder Jugendgruppen können ein Klassenprojekt aus den Rubriken auswählen, aktuell lauten die Themen LichtLandschaften und Winter.

Martina Reimann ist freischaffende Künstlerin und leitet seit fast 30 Jahren Kurse und Seminare in den Techniken: Aquarell, Acryl auf Papier und Leinwand sowie Mischtechniken. Ihr neues neue Online-Projekt wurde durch ein Stipendium des Landes NRW (MKW) ermöglich.

Die Bilder, zu denen die Seite inspiriert, möchten übrigens ebenfalls gesehen werden. Für sie wird es auf Ideen-im-Quadrat.de eine eigene Seite geben: eine virtuelle Ausstellung. Aus aktuellem Anlass können große und kleine kreative Menschen im Januar ein Bild zum Thema LichtLandschaften oder Winter malen. Wer sein Bild virtuell auf der Homepage mit anderen gemeinsam präsentieren möchte, sendet einfach ein Foto von seinem Werk per WhatsApp an die 0173-8086917 oder eine E-Mail an Kunstforum-Reimann@online.de. Namen werden auf der Homepage allerdings nicht veröffentlicht, um den Datenschutz zu wahren.