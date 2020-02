Deponie Hünxe-Schermbeck: Politik favorisiert Tonabdichtung

„Da ist hochgiftiges Zeug drin. Was ist also die beste Abdichtung?“ Ralf Lange (EBH) hatte beim Thema Sonderabfalldeponie Hünxe-Schermbeck im Haupt- und Finanzausschuss vor der Abstimmung sichtlich „Bauchschmerzen“. Die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) hatte im Dezember 2019 bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Änderung der genehmigten Oberflächenabdichtung im DK-III-Bereich beantragt.

Das bisherige Kapillarsystem (mit Kiesabdichtung) „soll durch andere Systemkomponenten entsprechend den Anforderungen der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (DepV) ersetzt werden“. Hierzu wurden drei Varianten erarbeitet, die gemäß Auskunft der Bezirksregierung „den Anforderungen der Deponieverordnung jeweils zu 100 Prozent entsprechen“.

Drei Varianten statt Kapillarsystem

Detlef Löwe, Bereichsleiter Deponiemanagement, hatte im Planungs- und Umweltausschuss die beantragte Änderung erläutert. Variante 1 sieht unter der „kritischen Fuge“ eine mineralische Dichtung mit Tonschicht (mindestens 50 Zentimeter) vor; Variante 2 eine mineralische Dichtung mit Trisoplast (mindestens zehn Zentimeter); Variante 3 eine geosynthetische Tondichtungsbahn (Bentonit).

Wegen des immer schwieriger zu bekommenden Rohstoffes Kies „hat die AGR Interesse an günstigeren Lösungen“, sagte Lange. „Wir in der Politik sollten uns ernsthafte Gedanken machen, die bestmögliche Lösung zu finden.“ Gisela Lehmkuhl von der Verwaltung betonte, von den technischen Abdichtungen her seien alle Varianten „nach dem heutigen Stand gleichwertig“. Mehr könne man zur Dichtigkeit nicht sagen.

Der Beschlussvorschlag lautete: „Gegen die Änderung des Oberflächenabdichtungssystems werden aus Sicht der Gemeinde Hünxe keine Bedenken erhoben. Dennoch regt die Gemeinde Hünxe an, aufgrund unzureichender Langzeiterfahrungen bei den Varianten 2 und 3 nur die Variante 1 (Tondichtung) zu genehmigen.“ Ralf Lange (EBH) und Waltraud Schilling (SPD) enthielten sich.

Bebauungsplan „Wesel-Datteln-Kanal“

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50 „Industriegebiet Wesel-Datteln-Kanal“ wird mit seiner Begründung, den dazugehörigen Fachgutachten und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. (P.N.)