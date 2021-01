Die Monate April bis Juni in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Neuigkeiten aus VoerdeVoerder Haushalt mit dickem Plus. Bürgermeister Dirk Haarmann und Kämmerer Jürgen Hülser verkünden gute Nachrichten: Statt des anfänglich kalkulierten Defizits von rund 560.000 Euro weist der Etat des Vorjahres einen Überschuss von 1,3 Mio. Euro aus. Brand bei Trimet. Siebenstündiger Feuerwehreinsatz beim Aluminiumhersteller in Emmelsum: Die Rauchgasreinigungsanlage in der Anodenfabrik brannte. Niemand wird verletzt, in dem Gebäudeteil wurde nicht gearbeitet. Zweite Voerder Chronik. „Wir müssen unsere Geschichte lebendig halten“: Pastor Wilhelm Kolks aus Spellen stellte seine zweite Voerder Chronik 1900-1950 unter dem Kreuz auf dem Rheindeich in Ork vor. Caritas hat eigene Kapelle. Mit dem Gebetsraum wurde das Herz des neuen Caritassitzes in der alten Parkschule in Friedrichsfeld fertig. Wortgottesdienst für Kinder zur Einweihung. Letzter Tag an Realschule. Die Realschule Voerde hat ihren letzten Jahrgang entlassen. Vier Feiern für vier Klassen finden unter Corona-Bedingungen statt – mit Gefühlen zwischen Stolz und Wehmut. Nun schließt die Schule nach 60 Jahren. Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zum 12. Mai suchen maskierte Unbekannte den SB-Bereich der Nispa in einem Gebäude in Friedrichsfeld heim und sprengen einen Geldautomaten. Für die Sparkasse ist es der dritte Vorfall in kürzester Zeit.

Foto: Arnulf Stoffel