Die Monate Juli bis September in Dinslaken, Voerde, Hünxe

1. Parteien bei der Kommunalwahl: Die Satirepartei „Die Partei“ tritt sowohl in Dinslaken, als auch in Voerde erstmals bei der Kommunalwahl an und zieht Mitte September in beiden Städten in die Rathäuser ein. Die AfD hingegen schafft es nicht, Bürgermeister- oder Wahlbezirkskandidaten in Dinslaken, Voerde und Hünxe aufzustellen. Die Offensive Dinslaken darf schlussendlich nicht antreten, weil sie an der Online-Anmeldung scheitert – und löst sich Mitte August auf. Auch die Unabhängige Wählergemeinschaft Hünxe (UWH) gibt nach 26 Jahren auf, weil sich kein engagierter Nachwuchs für die politische Arbeit fand. Die AWG tritt erneut an, ändert aber ihren Namen nach zehn Jahren im Rat: Das A im Namen der Wählergemeinschaft steht nun für „Aktiv“ und nicht mehr für „Alternativ“.

Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services