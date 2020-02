Dinslaken: 16-Jährige wird Opfer eines Exhibitionisten

Die Polizei sucht Zeugen, zu einem Vorfall, der sich an der Gerhard-Malina-Straße ereignet hat.

Dinslaken. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Vorfall ereignete sich am Samstag an der Gerhard-Malina-Straße in Höhe eines Autohauses.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag beobachtet haben, wie sich ein Exhibitionist einer 16-jährigen Dinslakenerin im schamverletzender Weise gezeigt hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Gerhard-Malina-Straße in Höhe eines Autohauses.

Wie die Polizei weiter mitteilt, flüchtete der Mann, der mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Hemd bekleidet war, in unbekannter Richtung.

Hinweise sind an die Polizei in Dinslaken zu richten. Die Wache ist unter der Rufnummer 02064/622-0 zu erreichen.