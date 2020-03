Dinslaken: Ladestationen für E-Bikes werden kaum genutzt

Dinslaken/Hünxe. Zusätzliche Möglichkeiten will Dinslaken nicht schaffen. Bei den Stadtwerken und an der Fahrradstation am Neutor können E-Bikes aufgeladen werden.

Der Bauausschuss hat die Umgestaltung der Althoffstraße auf den Weg gebracht. Ob es vorgesehen sei, diese Arbeit für die Installierung von weiteren Ladestationen für E-Bikes zu nutzen, wollte ein Ausschussmitglied wissen. Das sei nicht notwendig, da die in der Innenstadt vorhandenen Lademöglichkeiten von den Radlern kaum genutzt werden, lautete die Antwort von Baudezernent Dr. Thomas Palotz. Aus diesem Grunde mache es keinen Sinn, an der Althoffstraße Ladestationen einzurichten. In der Innenstadt können E-Bikes an der Fahrradstation am Neutor und an der Verwaltung der Stadtwerke aufgeladen werden.

Anders als an den überregionalen Radwegen, an Ausflugslokalen, wo sich Radler eine gewisse Zeit aufhalten, seien Lademöglichkeiten sinnvoll. Für die Innenstadt wolle die Verwaltung prüfen, ob man bei der Stadtinformation ein Angebot für E-Bike-Fahrer schaffen könnte. Möglich wäre es, ein Fach zu installieren, in dem die Radler ihre Akkus zum Aufladen einschließen könnten. Das wäre eine leichtere und sicherere Lösung, als eine Ladestation an der Fahrradabstellanlage an der Althoffstraße.

Technischer Fortschritt wirkt sich aus

Kein Bedarf – diese Erfahrung hat auch Wolfgang Kammann, Pressesprecher der Stadtwerke, gemacht. „Sie werden sporadisch genutzt“, berichtet Kammann. Das habe sicherlich auch mit dem Standort zu tun. Wer kurz etwas bei den Stadtwerken erledigen muss, schließt sein Rad nicht an. Wer etwas in der Innenstadt erledigen will, stellt sein Rad nicht bei den Stadtwerken ab. Und mancher Biker, der einen schwächeren Akku hat, habe oft einen zweiten dabei. Die Radfahrer seien gar nicht darauf angewiesen, eine Ladestation in Anspruch zu nehmen, so Kammann.

Der technische Fortschritt wirkt sich aus, immer weitere Strecken können mit einem aufgeladenen Akku zurückgelegt werden. Gängige Batterien haben eine Leistung von 500 Watt und reichen für eine bis zu 100 Kilometer lange Tour. Erst dann müssen sie wieder an die Steckdose. Bei kälteren Temperaturen sinkt die Reichweite etwas, dann könnte der Akku für 80 Kilometer reichen. Seltener sind heute noch Akkus mit einer Leistung von 400 Watt, sie reichen für 60 bis 80 Kilometer. Für Fahrten innerhalb der Stadt Dinslaken, von Eppinghoven oder Hiesfeld in die Stadt reichen sie allemal. Um einen Akku komplett aufzuladen, benötigt man rund sechs Stunden, bei Schnellladern sind es 4,5 Stunden.

Ladestation vor Hünxer Rathaus wenig genutzt

Vor dem Hünxer Rathaus steht ebenfalls eine Ladestation. Auch sie werde nur gering genutzt, berichtet Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth. Hin und wieder würde ein Radler die Gelegenheit nutzen. Deshalb überlegt man innerhalb der Verwaltung, ob man nicht im Zuge der Umgestaltung des Marktplatzes dort Ladestationen installiert. Im Umfeld von Geschäften und Gastronomie würden sie vielleicht besser angenommen werden.

Nach der Umgestaltung der Althoffstraße gibt es dort mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Künftig können dort 34 Räder abgestellt werden, zurzeit sind Abstellmöglichkeiten für 26 Räder vorhanden. Die Arbeiten auf der Althoffstraße sollen im November beginnen und rund sechs Monate dauern. Die Kosten für die Umgestaltung liegen bei 545.000 Euro.