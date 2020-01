Dinslaken: Musik von Galahad gibt es wieder auf Vinyl

Manch einer wird sich erinnern und manch andere vielleicht sogar etwas stolz sagen: „Die hab’ ich“: die erste EP von Galahad mit der Zeichnung des Barden auf dem hellblauen Cover. 1985 erschien die Maxi-Single, wie es damals noch hieß, und die Songs darauf waren noch ohne Keyboarder Ralf Veith eingespielt, von dem die Kompositionen sind, die nicht von Paul Alexander Jost selbst stammen.

1995 erschien das erste von bislang sieben Alben auf CD. Und dabei blieb es. Bis jetzt. Wer bei dem neuen Galahad-Album „Jheronimus“ zugreift, das heißt, es als „physischen Tonträger“ haben möchte, kann zwischen der CD und einer auf 250 Stück limitierten Doppel-LP wählen. Das voraussichtliche Sammlerstück aus Vinyl und dem großen, an die Kunst von Hieronymus Bosch angelegten Cover, gibt es ab sofort für 25 Euro zu kaufen.

Neue Hörerschaften

Das Konsumentenverhalten hat sich gerade in Sachen Musik gewandelt, die Veränderungen betreffen auch eine Band, die sich musikalisch gern von vergangenen Zeiten beeinflussen lässt. Spotify und Co. erschließen auch den Dinslaken Folkrockern ganz neue Hörerschaften. „Wir liegen bei den Streamings bei über 10.000“, verkündet Ralph Veith im kleineren Bandkreis, der sich zum Pressegespräch mit der NRZ eingefunden hat. „Insgesamt, ja? Ich habe nur gesehen, dass es heute 1000 waren“, antwortet Paul Alexander Jost. Die Galahad-Hörer im Netz kommen vor allen aus Deutschland, aber auch von den britischen Inseln.

Auf „Jheronimus“ hört man, was den aktuellen Sound von Galahad, neben Paul Alexander Josts Flötenspiel, prägt: der Gesang der beiden Frontfrauen Tina de Vlinder und Jekka van de Veer, deren Stimmen sich im Timbre derart ergänzen, dass sie zu einer Einheit verschmelzen.

Für Tina ist „Jheronimus“ bereits die dritte Studioarbeit nach „Incredibile Galahad“ und der EP „Seasons Greetings“. Für Jekka ist es, wie für Schlagzeuger Jens Gronwald, die erste Einspielung mit der Band, zu der zudem fest Dieter Horlitz (E-Gitarre) und Peter Huntenburg (Bass) gehören. Die Unterscheidung muss man machen, denn Henning Wilms Dudelsackspiel ist zwar mitprägend für den Sound von Galahad, er ist aber ein Gastmusiker, der im Studio oder auch bei Konzerten, wie dem im Steinbruch, mitspielt.

Ralf Veith und Paul Alexander Jost komponieren, Peter Huntenburg textet auch. Tina de Vlinder arrangiert den zweistimmigen Leadgesang. Ideen bringen aber alle ein, erklärt Jekka van de Veer. Dass die Sängerin, die sich noch gar nicht in dieser Raum-Zeit-Dimension befand, als Peter Huntenburg sein erstes Jethro-Tull-Konzert besuchte und auf Bands wie Subway to Sally und Within Temptation steht, zu Galahad kam, ist eine Idee von Pauls Frau Angelika gewesen. Ihr fiel Jekka 2015 bei einem Auftritt mit dem Kuka-Chor auf dem Weihnachtsmarkt auf: bemerkenswerte Stimme, aber auch die Gabe, in den Anmoderationen das Publikum anzusprechen und mitzureißen. „Und wir hatten gerade eine Phase, wo genau das fehlte“, erinnert sich Paul Jost.

„Es ist unser Meisterstück“

Die aktuelle Besetzung hat sich als Glücksfall für Galahad erwiesen. Das macht „Jheronimus“ deutlich. „Es ist unser Meisterstück“, sagt Peter Huntenburg nicht ohne Stolz. Und tatsächlich hat sich die Dinslakener Band in den letzten Jahren auch live so entwickelt, dass sich auf dem aktuellen Album nicht nur neue Titel, sondern auch Neueinspielungen unter anderem von „Return of the Piper“ und „Lady of Corvic“ befinden. Die Stücke gehören zum Live-Set einfach dazu, haben sich aber gegenüber den ursprünglichen CD-Versionen so stark verändert, dass man am Merchandize-Stand schon ins Drucksen kam, wenn Konzertgänger nach den Songs fragten.

Aber auch andere Stücke haben durch die Doppelspitze Jekka und Tina noch eine ganz andere Dynamik bekommen. So wird man live bei der CD-Präsentation am 22. Februar (siehe Kasten) den „Two witches“ begegnen und weitere Überraschungen sind geplant.

Zur offiziellen Release-Party von „Jheronimus - Songs Of Earthly Delights“ haben sich Fans von Kleve bis Magdeburg angekündigt. Das Livekonzert findet am Samstag, 22. Februar, im Saal vom Steinbruch auf der Lotharstraße 318-320 in 47057 Duisburg (Nähe Uni) statt. Beginn ist um 20.15 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird vom Veranstalter gebeten.