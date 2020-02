Wenn es so wäre, wie Hobbyautor Ulrich Riedinger es erst vor wenigen Monaten aufgeschrieben hat, dann hätten die Polizei und auch die NRZ in Dinslaken ganz schön viel zu tun. Denn: In seinem Thriller „Dinslaken – Eine Stadt in Angst“ treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Schon auf den ersten 50 der insgesamt knapp 250 Seiten langen Lektüre hat er fünf Menschen ermordet und die Leichen zur Schau gestellt. Wer der Mörder ist und was ihn zu seinen Taten antreibt? Ulrich Riedinger möchte nicht wirklich mehr verraten – obwohl der 60-Jährige, wie er selbst sagt, eigentlich sehr gerne erzählt.

Vor allem Dinge, die er selbst erlebt hat. Sie werden oft Teil seiner Geschichten, der Dinslaken-Thriller ist nicht das erste Werk, das er zu Papier gebracht hat. Schon 2010 hat der in Vierlinden geborene und mittlerweile im Bruch lebende Riedinger angefangen zu schreiben.

Gelernter Elektrotechniker mit Selbstverlag

„Ich lag damals einige Zeit lang im Krankenhaus und bin dann ins Koma gefallen. Anschließend hatte ich viele Alpträume – und das Bedürfnis, mir die Erlebnisse einfach von der Seele zu schreiben“, erzählt er. Seine Bücher, die – anders als der Dinslaken-Thriller und seine persönlichen Erlebnisse es glauben lassen – meist von lustiger Natur sind, veröffentlicht der gelernte Elektrotechniker im Selbstverlag. Unter seinem Spitznamen „Rudelringer“. Aus Spaß an der Freude, „nicht um damit Geld zu verdienen“.

Der Thriller, das mittlerweile siebte Buch von „Rudelringer“, hat einen starken Dinslaken-Bezug. Der Oldieladen „Hinz & Kunz“ kommt ebenso vor wie die Kuka, die Hünxer Straße oder der Wohnungswald. Auch schreibt er von einem Geldautomaten, der auf die Schienen am Dinslakener Bahnhof geworfen wurde – anders als in der Realität, konnten die Verursacher in „Dinslaken – Eine Stadt in Angst“ allerdings ausfindig gemacht werden. So sei das bei ihm, sagt Riedinger. Er erlebe Dinge oder höre Geschichten von anderen und lasse sie dann in seine Bücher einfließen. Auch Freunde oder Bekannte inspirierten ihn immer wieder zu Figuren in seinen Geschichten.