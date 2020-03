Dinslaken: Twenty Summers Left gaben zwei Stunden Vollgas

Die Werkhalle ist so voll wie noch nie, die Plakate draußen sind mit „ausverkauft“ überklebt. Berührungsängste wegen des Coronavirus hat hier niemand, eher besteht die Gefahr, einen Hitzschlag zu bekommen. Dabei stehen den Menschenmengen in diesem Club-Hybrid aus Konzerthalle und Disco – übrigens einer der schönsten weit über die Region hinaus – noch 20 Sommer bevor. Twenty Summers Left, so heißt die Band, die nach einem einzigen(!) Umsonst-und- Draußen-Konzert bei den Din-Tagen eine ganze Halle füllt und das „nur“ mit gecoverten Party-Hits.

Es muss also etwas Besonderes dran sein an dieser Formation, die sich nach einem Zitat von Iris Berben über die Endlichkeit des menschlichen Lebens benannt hat. Und was das ist, stellen Twenty Summers Left in dem Moment klar, indem Jason Banks zum ersten Mal seine Gitarre aufheulen lässt, als wäre sie ein Rennwagen der 70er oder 80er Jahre.

Von 0 auf 100 in einem Riff

Und das ist in den ersten Sekunden des Konzerts. Twenty Summers Left starten durch. Von 0 auf 100 in einem Riff. Und dann wird richtig Gas gegeben. Die kompletten zwei Stunden lang. Twenty Summers Left sind eine deutsch-englische Band. Aber ein Problem werden sie im Post-Brexit-Europa erst bekommen, wenn in Deutschland wirklich Tempo 120 durchgesetzt wird. Dann nämlich sind Shows wie die am Samstagabend illegal.

Doch noch werden Twenty Summers Left nur vom Strobe geblitzt und in diesem Licht kann man sich genauer anschauen, was da auf der Bühne passiert. Twenty Summers Left sind eine Art Super-Group, ein Zusammenschluss von Messiah’s Kiss mit den Sängern Thomas „Rutte“ Ruttkowski, Jörg „Justy“ Gast und Sven „Bon“ Möhle.

Rockwelt ohne Briten sinnlos

So, wie die Band als solches beweist, dass gute Songs unabhängig von Zeit und Mode sind, bestätigen die beiden Brüder Jason und Wayne Banks aus Nottingham (E-Gitarre und Bass) die Ahnung, dass, frei nach Loriot, eine Rockwelt ohne Briten möglich, aber sinnlos ist. Gemeinsam mit Eddy Ostra am Schlagzeug und Alexander Hitz (E-Gitarre) schmieden sie die Karosserie von „Twenty Summes Left“, schweres Metal, ohne auch nur das kleinste bisschen Plastik, das die Originale einst ausgezeichnet hat.

„Maniac“ wird zur wahnwitzigen Metal-Nummer und „Rock me Amadeus“ mit dem Intro von „We will rock you“ zum härtesten Konkurrenten auf die Pole Position von „You gotta fight for your right“ von den Beastie Boys. Gelegenheit, das „Paaardy“ mitzuschreien erhält das Publikum, das von Anfang an mit in Fahrt ist, natürlich auch noch – so wie der Abend ein Schlüsselelement aller Party-Hits offenbart: Mit „Wo-ho“ und seinen Variationen „ooh-ooh-ohh“ und „ei-oh“ entlasten die Menge die Frontmänner.

Alles, was Spaß macht

Und das ist nötig, sie müssen ja geradezu zu Dritt sein, um diese dröhnende, heulende und hämmernde Metal-Maschinerie durch Rock, Disco, Funk und allem, was Spaß macht, zu steuern. Da sind Profis an den Stimmbändern gefragt und die haben sich hier zu einer dreifachen Antwort auf die Blues Brothers zusammen getan. Justy hat die Rock-Power, Rutte bringt die funkige Note mit hinein und Sven hält die Geschwindigkeit, wenn einer der anderen beiden tatsächlich mal atmen muss.

Die „Ghostbusters“ werden die Metal-Dämonen nicht los, die „Sex-Bomb“ klingt nach Krieg. Auch „Sledgehammer,“ „Drop the Pilot“ und „Larger than life“ werden wörtlich genommen. „Knock on Wood“ und „Radar Love“ sind Selbstläufer.

Und das Publikum? Braucht sich für seine frühen Disco-Erinnerungen nicht zu genieren, sondern hört alles reflektiert und zeigt Reue mit den „erwachsenen“, an qualitätsvollen Rock, Metal und vielleicht auch mal Funk geschulten Ohren. Da steigt man gerne mit ein. Und kaum noch aus: Nach dem Konzert wurde in der Werkhalle weiter getanzt.

Für alle, die keine Tickets mehr für das Konzert ergattern konnten oder deren Party-Durst noch nicht gestillt ist: Twenty Summers Left gaben am Samstag bekannt, dass sie bei den diesjährigen Din-Tagen am Samstag, 29. August, den Altmarkt rocken. „Ich leg mich schon mal mit ‘nem Schlafsack hin“, so ein Konzertbesucher.