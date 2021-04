Dinslaken und Voerde von oben: Faszinierende Luftaufnahmen

Dinslaken/Voerde Fotograf Hans Blossey ist immer wieder mit Flugzeug und Kamera in der Region unterwegs. Das sind seine neuen Aufnahmen aus Dinslaken und Voerde.

Die Halde in Lohberg, die Hiesfelder Mühle oder die Baustelle am Rathaus: Der Blick von oben auf Dinslaken und Voerde ist faszinierend. NRZ Fotograf Hans Blossey ist seit vielen Jahren Flugzeug und Kamera in der Region unterwegs. Vor einigen Tagen hat es ihn mal wieder in die Luft über die beiden Städte verschlagen - entstanden sind viele spannende Bilder:

Dinslaken von oben Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle neue Fußballplätze, Sportanlage, Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken, Turnhalle Hans-Efing-Sporthalle, Dinslaken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle neue Fußballplätze und Sportanlage vom Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken, Hagenviertel, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle, Halde Lohberg Norderweiterung, Windkraftanlagen, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle neue Fußballplätze, Sportanlage, Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken, Turnhalle Hans-Efing-Sporthalle, Kleingartenverein Am Heimchen, Dinslaken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Rheindeich Baustelle, neue und alte Emschermündung, Fallbauwerk Emschermündung, Emscherbrücke Hagelstraße, Rheinaue Walsum, Fluss Emscher, Fluss Rhein, Stadtgrenze zu Voerde, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau am Evang. Klinikum Niederrhein, St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau Wohnsiedlung am Bergpark Lohberg, Wohnen im Kreativ.Quartier Lohberg, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, GGS Gemeinschaftsgrundschule Lohberg, Lohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle, Halde Lohberg Norderweiterung, Windkraftanlagen, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Bergpark Lohberg, ehemaliges Zechengelände Lohberg, Förderturm, Wasserturm, Zechenwerkstatt Lohberg, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Rheindeich Baustelle, neue und alte Emschermündung, Fallbauwerk Emschermündung, Emscherbrücke Hagelstraße, Rheinaue Walsum, Fluss Emscher, Fluss Rhein, Stadtgrenze zu Voerde, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau am Evang. Klinikum Niederrhein, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle und Neubau Gewerbegebiet, Freidrich-Ebert-Straße, Bärenstraße, Ecke B8 Hans-Böckler-Straße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle und Neubau Gewerbegebiet, Freidrich-Ebert-Straße, Bärenstraße, Ecke B8 Hans-Böckler-Straße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Freie Waldorfschule Niederrhein, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau am Evang. Klinikum Niederrhein, Evang. Krankenhaus, St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Rheindeich Baustelle, Emschermündung, Fallbauwerk Emschermündung, Emscherbrücke Hagelstraße, Rheinaue Walsum, Fluss Emscher, Fluss Rhein, Stadtgrenze zu Voerde, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau neues Holzheizkraftwerk an der Thyssenstraße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle am Evang. Klinikum Niederrhein, St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau neues Holzheizkraftwerk an der Thyssenstraße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau am Evang. Klinikum Niederrhein, Evang. Krankenhaus, St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle neue Fußballplätze und Sportanlage vom Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken, Hagenviertel, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, kath. St. Johannes Kirche, Neubau Eigentumswohnungen Eppinkstraße, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau neues Holzheizkraftwerk an der Thyssenstraße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle und Neubau Gewerbegebiet, Freidrich-Ebert-Straße, Bärenstraße, Ecke B8 Hans-Böckler-Straße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Rheindeich Baustelle, Emschermündung, Fallbauwerk Emschermündung, stillgelegtes Kraftwerk Voerde, Emscherbrücke Hagelstraße, Rheinaue Walsum Dinslaken, Fluss Emscher, Fluss Rhein, Stadtgrenze zu Voerde, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau neues Holzheizkraftwerk an der Thyssenstraße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Trabrennbahn Dinslaken, Bärenkampallee, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Trabrennbahn Dinslaken, Bärenkampallee, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Neubau Eigentumswohnungen Eppinkstraße, Eppinghoven, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Hiesfelder Windmühle an der Sterkrader Straße, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, GGS Gemeinschaftsgrundschule Lohberg, Lohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau Wohnsiedlung am Bergpark Lohberg, Wohnen im Kreativ.Quartier Lohberg, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle, Halde Lohberg Norderweiterung, Windkraftanlagen, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Spargelanbaufeld, Baustelle, Halde Lohberg Norderweiterung, Windkraftanlagen, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Wohnsiedlung Holzweg, Philipinenkath, Am Liesen, Gemeinschaftsgrundschule GGS Hühnerheide, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle Neubau neues Holzheizkraftwerk an der Thyssenstraße, Averbruch, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, GGS Gemeinschaftsgrundschule Lohberg, Lohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Baustelle, Halde Lohberg Norderweiterung, Windkraftanlagen, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Bergpark Lohberg, ehemaliges Zechengelände Lohberg, Förderturm, Wasserturm, Zechenwerkstatt Lohberg, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Bergpark Lohberg, ehemaliges Zechengelände Lohberg, Förderturm, Wasserturm, Zechenwerkstatt Lohberg, Oberlohberg, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Wohnsiedlung Holzweg, Gemeinschaftsgrundschule GGS Hühnerheide, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Gemeinschaftsgrundschule GGS Hühnerheide, Wohnsiedlung Terhardthof, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Wohnsiedlung Am Liesen und Kurze Fohr, AWO Seniorenzentrum Kurt-Schumacher-Haus, Hochhäuser Rembrandtweg, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Rotbachsee, Tennisanlage, Sportplatz, Dorfstraße, Naturschutzgebiet Scholtenbusch, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Tennisanlage, Sportplatz, Dorfstraße, Naturschutzgebiet Scholtenbusch, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dinslaken von oben Luftbild, Reitanlage, Reit- und Fahrverein 1947 e.V. Hiesfeld, Dorfstraße, Hiesfeld, Dinslaken, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu