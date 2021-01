Dinslaken: Viele verzichten noch auf einen Kirchenbesuch

20 Gläubige besuchten am Sonntag den Gottesdienst in der Kirche St. Marien Lohberg.

Dinslaken. In St. Vincentius besteht die Möglichkeit, Präsenzgottesdienste zu besuchen. Wenige nutzten am Sonntag Angebot in St. Marien Lohberg.

Mit dem 16./17. Januar gibt es wieder Präsenzgottesdienste in St. Vincentius Dinslaken. Seelsorgeteam und der Krisenstab der Kirchengemeinde hatten beschlossen, die Gottesdienstordnung wieder in Kraft zu setzen – unter den bekannten strengen Hygieneauflagen. Doch wie werden die Heiligen Messen in den Kirchen im zweiten Lockdown angenommen, was sagen Seelsorger und Besucher? Die NRZ besuchte den Sonntagsgottesdienst in St. Marien Lohberg.

Ab Montag müssen FFP2- oder OP-Masken getragen werden

Genau 20 Gläubige verteilten sich übersichtlich und mit Abstand in den Bänken. „Danke, dass Sie trotz der leidigen Corona-Situation und trotz des Schnees gekommen sind“, begrüßte Pastoralreferent Franz-Josef Roth. Und er verwies auf eine Veränderung: „Ab Montag sind FFP2- oder OP-Masken auch in unseren Kirchen zu tragen.“ Auch ohne Gemeindegesang - Lieder intonierte Kirchenmusiker Michael Lex - feierten die Besucher einen schönen Gottesdienst.

Und am Ausgang unterhielten sich einige noch auf Abstand. „Ich brauche die Besinnung, die Ansprache und die Musik“, so eine ältere Dame. „Ich passe auf mich auf und halte mich an die Vorschriften. Ohne den Gottesdienst in St. Marien fehlt mir etwas“, sagt ein alteingesessener Lohberger. „Da hast du recht“, stimmt ein anderer zu.

Pastor Werner Laslop: Hygienekonzept wird eingehalten

Pastor Werner Laslop, der die Messe gestaltete: „Diese schöne Kirche hätte mehr Besucher verdient, aber ich kann verstehen, dass die Menschen vorsichtig und unsicher sind.“ Trotz der jüngsten Öffnung der Kirchen für Präsenzgottesdienste sei die Zahl der Besucher etwas zurückgegangen gegenüber der Zeit vor Weihnachten, habe er festgestellt. Das Hygienekonzept werde eingehalten. „In Geschäften kann man sich eher anstecken als in unseren Kirchen.“