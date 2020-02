Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los

Was los ist? Die Jecken sind los. Wer dem närrischen Treiben entfliehen möchte, kann sich in Ausstellungen zurückziehen oder nach Duisburg flüchten.

Hier spielt die Musik!

Garantiert karnevalsfrei ist das Programm der Johnny Cash Experience. Fünf Musiker, die sich dem Sound der amerikanischen Country-Legende Johnny Cash verschrieben haben, erinnern am Samstag, 22. Februar im Yukon Saloon, Lanterstraße 51 im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd, ehrwürdig und im authentischen Sound an den legendären „Man in Black“. Einlass ist um 19 Uhr.

Galahad aus Dinslaken feiert die Release-Party des neuen Albums in Duisburg. Foto: Jochen Emde/ / FUNKE Foto Services

Die Dinslakener Folkrock-Band Galahad feiert die Veröffentlichung ihrer neuen CD und limitierten Doppel-LP „Jheronimus“ am Samstag um 20.15 Uhr im Steinbruch auf der Lotharstraße 318–320 in Duisburg. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum.

Da schau her!

Bereits seit dem 19. Januar zeigt Ulrike Int-Veens Kunstschule Magenta Malerei mit „Risiko statt Rezept“ im Dinslakener Museum Voswinckelshof, Elmar-Sierp-Platz 4. Am Sonntag um 15 Uhr führt Ulrike Int-Veen durch die Ausstellung und stellt die unterschiedlichen Positionen von 19 Studentinnen der Kunstschule MAGENTA vor. Einige der ausstellenden Malerinnen werden anwesend sein, der Eintritt ist frei.

Die Linksfraktion im Stadtrat Dinslaken, die Linksfraktion im Kreistag Wesel und die Rosa Luxemburg Stiftung NRW würdigen das 100. Jubiläum der Märzaufstände von 1920 mit einer einmonatigen Veranstaltungsreihe in Dinslaken. Diese wird am Sonntag, 23. Februar, um 13 Uhr mit der Eröffnungsmatinée zur Fotoausstellung „100 Jahre Märzaufstand“ im »Linksr(a)um!« auf der Friedrich-Ebert-Straße 46 in 46535 Dinslaken fortgesetzt. Reiner Langer zeigt eine Kunstinstallation, der Historiker Volker Gerwers hält den Einführungsvortrag zur Thematik der Ausstellung. Der Eintritt ist frei.

Das auch noch!

Auf die Spuren der Märzunruhen kann man sich auch am Sonntag zwischen 11 und 12.30 Uhr in einer Führung durch Lohberg begeben. Sie beginnt am Ledigenheim, das der Roten Ruhrarmee als Hauptquartier und Lazarett diente. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro, eine vorherige Anmeldung bei der Stadtinformation am Rittertor unter 02064/66-222 oder per E-mail an stadtinformation@dinslaken.de ist erforderlich.

Ist das jeck!

„Manege frei!“ heißt es bei der Karnevalsfeier für Kinder ab sechs Jahren am Freitag, 21. Februar, von 16 bis 18 Uhr im P-Dorf Dinslaken.

Am Samstag, 22. Februar, hält der MGV „Eintracht“ Spellen seine traditionelle Prunksitzung im Saal des Hauses Wessel in Spellen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am Sonntag wird in Voerde Straßenkarneval gefeiert. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

In Voerde startet am Tulpensonntag, 23. Februar, pünktlich um 11:11 Uhr der große Karnevalszug des VKV mit 40 Wagen, Fußgruppen und Musikzügen. Gefeiert wird bis 17 Uhr, unter anderem mit einem DJ vor dem Gasthof Hinnemann und andernorts.