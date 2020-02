Dinslaken, Voerde und mehr: Hier ist am Wochenende was los!

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen und gleich drei Karnevalsvereine halten ihre jecken Prunksitzungen am Veranstaltungswochenende vom 7. bis 9. Februar. Ernster wird es dagegen bei Lesungen und Veranstaltungen zum Kriegsgedenken und zum Tierschutz. Unsere Veranstaltungstipps für Dinslaken, Voerde – und wegen des lokalen Bezugs, auch für Termine in Walsum und in Xanten.

Hier spielt die Musik!

Der Elvis-Interpret Nevrez Caliskan tritt im Gasthof Hinnemann auf. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Immer am ersten Freitag des Monats spielt die Musik im Gasthof Hinnemann an der Bahnhofstraße in Voerde. Dieses Mal sorgt Nevrez Caliskan ab 19.30 Uhr mit den bekanntesten Hits und den berühmtesten Kostümen für das richtige Elvis-Feeling.

Wenn andere „Country“ sagen, spricht die Band Hillbilly Deluxe über krachigen Honky-Tonk, über Hank Williams 2.0, über Schweiß, Spaß und Party, über Melancholie, Blues und Bier, verbeulte Hüte und Seelen, gute Musik und schlechte Manieren. Wie das klingt, erfährt man am Samstag, 8. Februar, im Yukon Saloon an der Lanterstraße 51. Einlass ist wie immer ab 19 Uhr.

Den Auftakt für das diesjährige Jahresprogramm des Fördervereins Herz-Jesu-Kirche Oberlohberg e.V. macht am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr ein von Mathieu Jocque’ begründetes Streichquartett. Der Cellist spielt mit Teira Yamashita (Violine), Nemanja Belej (Violine) und Ainis Kasperavicius (Viola) das Streichquartett G-Dur op. 33 von Joseph Haydn und das Streichquartett Nr. 2 D-Dur von Alexander Borodin. Mathieu Jocque ist als Mitglied des „Evenos-Quartetts“ dem Publikum in der Herz-Jesu-Kirche an der Kirchstraße 278 in Oberlohberg in bester Erinnerung. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Wort gehalten!

Um die Gunst des Publikums streiten am Freitag, 7. Februar, sechs Poetinnen und Poeten aus der Region im Dachstudio Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 84. Der Poetry Slam wird von Tobias Reinartz moderiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wer am Ende das Siegertreppchen betreten wird, entscheiden die Besucher. Tickets gibt es für drei Euro ausschließlich an der Abendkasse. Für Schüler und Studierende kostet der Eintritt 1,50 Euro.

Adnan Köse setzt sich für „Gloria“, die erste Wölfin in der Region seit der Ausrottung der Wildtiere vor 200 Jahren ein. Deshalb lädt er zu einer Info- und Diskussionsveranstaltung am Samstag, 8. Februar, um 17 Uhr im Gemeindehaus von Heilig-Geist, Riemenschneiderstraße 5 in Hiesfeld, ein.

Eine Nonne kündigt sieben Morde in sieben Tagen an. Der Profiler Maarten S. Sneijder und seine Kollegin stehen vor einer ihrer größten Herausforderungen und das Publikum darf häppchenweise mitfiebern, wenn Andreas Gruber am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr im Strandhaus Ahr an der Ahrstraße in Götterswickerhamm aus seinem Krimi „Todesmal“ liest. Tickets gibt es für 13 Euro in der Buchhandlung Lesezeit!, an der Bahnhofstraße in Voerde, die auch Veranstalterin der Lesung ist.

Zeitzeugen berichten am Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr im Ledigenheim Lohberg vom Luftangriff der Alliierten auf die Siedlung Lohberg vor 75 Jahren. Der Freundeskreis DIZeum erinnert mit dieser Veranstaltung an den 22. Januar 1945, an dem Straßenzüge zerstört wurden und viele Menschen den Tod fanden.

Da schau her!

Im Museum Voswinckelshof zeigt der Kulturkreis Dinslaken aktuell Stuhl-Objekte unter dem Titel „Sitzplatz 2020“. Davor hingen „Kunstbügel“ von den Deckenbalken. Diese sind nun in Xanten zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag, 9. Februar, von 12 bis 14 Uhr, in der Galerie im DreiGiebelHaus, Kapitel 18, statt.

Das auch noch!

Die fünfte Jahreszeit ist da und die Karnevalisten eilen von Termin zu Termin. Der HCC feiert seine Prunksitzung am Freitag, 7. Februar, um 20.11 Uhr in der Aula im GHZ an der Kirchstraße 63 in Hiesfeld, die Blau-Weißen vom DKV ziehen einen Tag später, am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr mit „Helau!“ in diesen Saal ein. Restkarten für die Sitzung des HCC gibt es für 15 Euro am Freitag an der Abendkasse, Karten für die Prunksitzung des DKV am Samstag können für 18 Euro in der Geschäftsstelle des DKV, 01525/6137557, bestellt werden.

Ebenfalls am Samstag, 8. Februar feiert die KG Rot-Gold Dinslaken ihre Prunksitzung im Festsaal Opgen Rhein’s Zum Johanniter am Lehmkuhlplatz 60 in Duisburg-Walsum. Beginn ist um 20.11 Uhr, Restkarten gibt es im Vereinslokal König am Altmarkt in Dinslaken.