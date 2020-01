Dinslaken. Das Land zahlt 1,6 Millionen Euro zusätzlich für Landesbühnen und Landesorchester. Auch die Burghofbühne in Dinslaken profitiert davon.

Dinslakener Burghofbühne bekommt mehr Geld vom Land

Das Landestheater Burghofbühne darf sich auf zusätzliche Fördergelder vom Land NRW freuen. Das Land will die vier Landesbühnen und drei Landesorchester mit zusätzlich 1,6 Millionen Euro ausstatten.

Nach einer ersten Aufstockung der Mittel um rund 2,3 Millionen Euro im Jahr 2018 erhalten die Burghofbühne Dinslaken, das Landestheater Detmold, das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel und das Rheinische Landestheater Neuss sowie die Neue Philharmonie Westfalen (Recklinghausen), die Nordwestdeutsche Philharmonie (Herford) und die Philharmonie Südwestfalen (Siegen-Hilchenbach) ab diesem Jahr nochmals eine Erhöhung um rund 1,6 Millionen Euro.

Kulturangebot in der Fläche

Die zusätzlichen Mittel sind Teil der Stärkungsinitiative Kultur und unterstützen die Einrichtungen bei der Herausbildung und Weiterentwicklung spezieller Profile. Ziel ist, ein attraktives Kulturangebot in der Fläche zu ermöglichen.

Die Landestheater und Landesorchester spielen dabei eine wichtige Rolle, „denn sie bringen anspruchsvolle Theater- und Konzertangebote auch in Städte ohne eigenes Ensemble oder Sinfonieorchester. Mit ihren zahlreichen Gastspielen ermöglichen sie vielen Menschen abseits der Ballungsgebiete den Zugang zu Schauspiel, Tanz, Oper und Konzerten“, sagte Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Burghofbühne will Angebote für Kinder und Jugendliche ausbauen

„Zusätzlich zu einer allgemeinen Stärkung, die wir bereits 2018 umgesetzt haben, wollen wir die vier Bühnen und drei Orchester jetzt in die Lage versetzen, mit der Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Profile für besondere künstlerische Akzente zu sorgen.“ Durch die weitere Erhöhung in diesem Jahr stehen den vier Landesbühnen jeweils 230.000 Euro mehr zur Verfügung. Die Mittel sind an konzeptionelle Ideen zur Schärfung der Profile geknüpft. So plant die Burghofbühne Dinslaken einen Ausbau ihrer Kinder- und Jugendtheaterangebote.

Die vier Landestheater und drei Landesorchester übernehmen – neben ihrer Funktion in der Sitzstadt – die wichtige Aufgabe einer kulturellen Grundversorgung im ländlichen Raum, so das Ministerium Durch ihre ausgeprägten Reiseaktivitäten erreichen sie vor allem kleinere Städte und Gemeinden, die nicht über eigene Ensembles oder Sinfonieorchester verfügen.

Mit den zusätzlichen Mitteln im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur liegt das Gesamtbudget des Landes für die Landestheater und Landesorchester ab diesem Jahr bei insgesamt rund 27,3 Millionen Euro jährlich. Die Förderung der Landestheater ist seit 2017 um circa 16 Prozent auf rund 18 Millionen Euro gestiegen. Die Förderung der Landesorchester ist seit 2017 um circa 19 Prozent auf rund 9,3 Millionen Euro gestiegen.