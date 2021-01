Dinslakener verbeugt sich in einem Trio vor Astrid Lindgren

Roland Donner - hier bei einem Auftritt im Burgtheater im Rahmen der Reihe "Das Maaß ist voll" - weckt am 27. Januar in einem Live-Chat zusammen mit Michael Scholten und Lars Giesen Erinnerungen aus Kindheitstagen.

Sechs originale alte Klappstühle aus den Gocher Lichtspielen gehören zur Ausstattung von Michael Scholtens Heimkino zuhause in Rees. Besetzt werden davon – ganz im Sinne der Abstandsregeln – drei. Und dann heißt es Film ab! – nicht für aktuelle Blockbuster oder das Art House Kino, sondern für die Filme im Kopf aus Kindheitstagen. Am Mittwoch, 27. Januar, 20 Uhr ist es wieder so weit. Roland Donner („Das Maaß ist voll“, „Donner-Talk“), Michael Scholten und Lars Giesen verbeugen sich als „Der flotte Dreier“ im Live-Chat auf Facebook unter „Der Donner Talk“ am Vorabend von Astrid Lindgrens Todestag vor der schwedischen Autorin, die mit ihren Geschichten die Kindheit von Generationen bunter, wilder und freier gemacht hat.

Eine kunterbunte Schatzkiste voller signierter Kostbarkeiten

Während Scholten, altgedienter Reporter der Zeitschrift „TV Spielfilm“, viel über das Leben der jungen Astrid Lindgren zu berichten weiß, präsentiert Lars Giesen, passionierter Autogramm- und Memorabilia-Sammler, eine kunterbunte Schatzkiste voller signierter Kostbarkeiten: Hat er doch Inger Nilsson, die einzig wahre Pippi Langstrumpf, mehrfach getroffen, weltbeste Post von Karlsson auf dem Dach erhalten und so manches Detail über den abgetauchten Michel-Darsteller in Erfahrung bringen können.

Der Live-Chat ist bereits der vierte seit dem Sommer, immer geht es um Lieblinge aus der Kindheit. Da mag der Titel des Formats überraschen: „Der flotte Dreier – Eine Kult(ur)sendung aus Scholtens Sechs-Kino“. Klingt nicht jugendfrei, ist es aber. Es waren Freunde und Bekannte, die Scholten missverstanden, wenn er von den sechs Stühlen in seinem ausgebauten DVD-Zimmer sprach: So wurde aus dem Heim-Kino das „Sechs-Kino“. Die Astrid-Lindgren-Hommage des „Flotten Dreiers“ Donner, Giesen, Scholten wird direkt nach dem Live-Chat auf Youtube hochgeladen.