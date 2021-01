Dirk Buschmann: Hünxer beweisen hohes Maß an Verantwortung

Hünxe Corona-Krise und die finanziellen Belastungen für Kommunen: Die NRZ stellte Hünxes Bürgermeister Dirk Buschmann Fragen zum neuen Jahr.

NRZ: Das vergangene Dreivierteljahr war von der Pandemie geprägt – und ist es mit der zweiten Welle seit dem Herbst wieder sehr massiv. Was hat Sie im abgelaufenen Jahr besonders beeindruckt? Welche Lichtblicke gab es für Sie?

Buschmann: Das Jahr 2020 war außergewöhnlich und hat uns allen viel abverlangt. In dieser Situation haben die Hünxer Bürgerinnen und Bürger sich vorbildlich an die neuen Regeln gehalten und ein hohes Maß an Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft bewiesen. Es wurden kreative Lösungen zur Versorgung von Menschen in Quarantäne gefunden und es haben sich zahlreiche Initiativen gegründet die mitgeholfen haben, die schwere Zeit für alle erträglich zu gestalten. Vielen Dank dafür!

NRZ: Die Bewältigung der Corona-Krise fordert auch die Kommunen. Werden diese von Bund und Land Ihrer Ansicht nach hinreichend dabei unterstützt? Was müsste besser laufen?

Buschmann: Die Corona Krise ist die größte weltweite Krise seit dem 2. Weltkrieg. Die Bewältigung dieser Krise verlangt ein Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen. Das funktioniert weitestgehend gut. Die auf Bundes- und Landesebene gefundenen Lösungen werden schnellstmöglich an die unteren staatlichen Ebenen übermittelt. Zu kritisieren ist hierbei, dass die Regelungen unmittelbar an die Medien kommuniziert wurden, bevor sie in den Kommunen bekannt waren. Die Kommunen sind dann häufig mit konkreten Fragestellungen konfrontiert worden, ohne klare Antworten nennen zu können. Das ist bedauerlich, aber in dieser dynamischen Ausnahmelage nicht anders lösbar.

NRZ: Die durch die Pandemie entstehende finanzielle Belastung in Millionenhöhe etwa durch wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen oder zusätzliche Ausgabe für corona-bedingte Anschaffungen bekommen die Kommunen nicht kompensiert, sondern sollen sie quasi über 50 Jahre abbezahlen. Welchen Weg hätten Sie sich von Bund und Land stattdessen gewünscht?

Buschmann: Die gefundene Lösung ist im Hinblick auf die zukünftigen Belastungen kommender Generationen, also im Sinne der Nachhaltigkeit, sicher nicht optimal. Die Kommunen waren allerdings über die kommunalen Spitzenverbände in die Lösungsfindung eingebunden und tragen den gefundenen Weg mit. Sollte sich eine „enkelkindtauglichere“ Lösung finden, wird der bislang gültige Weg sicher korrigiert. Darauf vertraue ich.

NRZ: Wie groß ist Ihre Sorge, dass in Hünxe ansässige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe die Corona-Krise am Ende nicht überstehen werden? Welche Rückmeldungen bekommen Sie von dort?

Buschmann: Wir rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen. Das lässt sich aufgrund der zahlreichen Anträge auf Stundung der Gewerbesteuervorauszahlungen prognostizieren. Wir schließen daraus, dass auch die Gewerbebetriebe in Hünxe die Folgen der Pandemie spüren. Wir haben jedoch in Hünxe überwiegend Betriebe aus dem Bereich Logistik, Abfall- und Versorgungswirtschaft und Handwerk. Wir rechnen damit, dass diese Betriebe die Folgen der Krise weniger stark spüren, als Betriebe im Bereich des Handels und der Gastronomie. Dort haben die Hünxer Bürgerinnen und Bürger in 2020 durch ihr Kaufverhalten jedoch gute Unterstützung geleistet und unterstützt. In allen Betrieben herrscht jedoch große Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftige Auftragslage. Das verhindert Investitionsentscheidungen und verschiebt diese in die Zukunft. Der Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hünxe steht bei Fragen zum Umgang

mit der Krise gerne zur Verfügung. (Philip.Salomon@huenxe.de)

Fortsetzung folgt