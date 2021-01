Dirk Buschmann: Mit Zuversicht Herausforderungen begegnen

Hünxe Im zweiten Teil des Interviews nimmt Hünxes Bürgermeister Stellung zu Themen wie Finanzen und Projekten. Er hat drei Wünsche für 2021.

Dirk Buschmann, Bürgermeister der Gemeinde Hünxe, stellte sich zum Jahreswechsel den Fragen der Redaktion. Im zweiten Teil des Interviews geht es um Themen wie finanzielle Belastung, Dialogprozess L4n, Amprion-Trasse, gemeindliche Projekte und Wünsche für 2021.

NRZ: Die durch die Pandemie entstehende finanzielle Belastung in Millionenhöhe etwa durch wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen oder zusätzliche Ausgabe für coronabedingte Anschaffungen bekommen die Kommunen nicht kompensiert, sondern sollen sie quasi über 50 Jahre abbezahlen. Welchen Weg hätten Sie sich von Bund und Land stattdessen gewünscht?

Buschmann: Die gefundene Lösung ist im Hinblick auf die zukünftigen Belastungen kommender Generationen, also im Sinne der Nachhaltigkeit, sicher nicht optimal. Die Kommunen waren allerdings über die kommunalen Spitzenverbände in die Lösungsfindung eingebunden und tragen den gefundenen Weg mit. Sollte sich eine „enkelkindtauglichere“ Lösung finden, wird der bislang gültige Weg sicher korrigiert. Darauf vertraue ich.

NRZ: Was ist 2021 in Sachen L4n und Entlastung der Hünxer Straße zu erwarten?

Buschmann: Der Dialogprozess wird weiter geführt. Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) werden präsentiert und wir werden uns mit allen Mitteln für einen guten Kompromiss zur Trassenführung einsetzen. Nach der Trassenfindung wird auch die Planung zur Entlastung der Hünxer Straße weiter verfolgt. Ziel ist es, die Verbindung von der B8 zur A3 komplett als Landesstraße auszubauen.

NRZ: Wie steht es um den Bau der Höchstspannungsleitung A-Nord? Geht es nach dem Netzbetreiber Amprion, soll die Trasse einen Verlauf mit Rheinquerung bei Rees nehmen, wogegen sich dort Widerstand formiert hat. Eine Voerde und Hünxe betreffende Variante ist noch nicht vom Tisch.

Buschmann: Wir gehen davon aus, dass die Vorzugstrasse von Amprion mit der Rheinquerung bei Rees genehmigt wird. Sollte sich abzeichnen, dass die Trasse über das Gemeindegebiet der Gemeinde Hünxe geführt werden soll, so werden wir die zahlreichen Gründe formulieren, die gegen eine solche Lösung sprechen.

NRZ: Welche gemeindlichen Projekte möchten sie in jedem Fall im Laufe des Jahres realisiert sehen?

Buschmann: Die Gestaltung des Sportplatzes in Bruckhausen, die Umsetzungsplanung der Ortsmitte Hünxe, die Umsetzung der Digitalisierungsplanungen für die Schulen in Hünxe, die Fertigstellung der zahlreichen Baustellen im Bereich der Entwässerung, die Trassenfindung für die L4n und die Errichtung des Biomasseverbrennungskraftwerkes in Bucholtwelmen. Darüber hinaus werden wir auch die weitere energetische Ertüchtigung gemeindeeigener Gebäude und die Digitalisierung der für den Bürger nutzbaren Dienstleistungen vorantreiben. Wir wünschen uns darüber hinaus sehr, dass der Rechtsstreit mit dem Kreis Wesel zum Betrieb eines Bestattungswaldes im Jahr 2021 endlich beigelegt oder entschieden wird, damit

wir bald Bestattungen im Friedwald durchführen können.

NRZ: Wenn Sie exakt drei Wünsche für Hünxe und seine Bürgerschaft frei hätten, welche würden Sie 2021 erfüllen lassen?

Buschmann: Ich wünsche uns für das Jahr 2021, dass nach 2020, in dem das gesellschaftliche Leben zum Erliegen gekommen ist, wir endlich wieder das Miteinander, das unseren Ort so prägt und liebenswert macht, genießen können. Ich wünsche mir, dass das Engagement, das die Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Geduld, Solidarität und Zusammenhalt in der Krise gezeigt haben, in den nächsten Jahren erhalten bleibt. Drittens wünsche ich mir, dass wir gemeinsam mit Optimismus und Zuversicht den Herausforderungen der Zukunft begegnen werden.