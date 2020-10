Dinslaken: Feuer in Industriehalle - starke Rauchentwicklung

Dinslaken. Drei Feuerwehreinheiten konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am Samstagnachmittag gegen 16:46 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Feuer in einem leerstehenden Industriekomplex auf der Karlstrasse alarmiert. Zeugen hatten starke Rauchentwicklung an dem Gebäude gemeldet. Wegen der Weitläufigkeit und der schweren Zugänglichkeit des Objektes bekämpften drei Feuerwehreinheiten den Brand aus verschiedenen Richtungen. Die Trupps konnten rasch in den Komplex eindringen, verschiedene kleinere Brandherde löschen und das Feuer so sehr schnell eindämmen.

Die von einem Zeugen beobachtete Person, die sich noch inder Nähe des Gebäude befunden haben sollte, wurde laut Einsatzbericht nicht mehr angetroffen. Alle 55 Einsatzkräfte konnten nach gut zwei Stunden den Einsatz beenden und wieder zu ihren Standorten einrücken. (red)