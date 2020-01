Drogen auf Bauernhof in Hünxe gefunden: Geständnis abgelegt

Wegen Drogenhandels steht ein 27-jähriger Mann aus Hünxe vor dem Landgericht Duisburg. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in dem von ihm bewohnten Zimmer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Norden Hünxes wurden am 12. August 2019 etwa 1150 Gramm Marihuana, 500 Gramm Amphetamin und Ecstasy-Pillen mit einem Gesamtgewicht von 135 Gramm gefunden.

Dem Hünxer drohen fünf Jahre Haft

In unmittelbarer Nähe zu den Drogen lagen ein Bajonett, ein Messer, eine Stahlrute, ein Teleskop-Schlagstock und ein Baseballschläger. Die Anklage wirft ihm angesichts der Menge der Drogen und der zahlreichen gefährlichen Gegenstände eine Variante des bewaffneten Drogenhandels vor, die im Regelfall mit mindestens fünf Jahren Gefängnis bestraft wird. Angeklagtem drohen fünf Jahre Mindeststrafe.

Im Vorfeld der Hauptverhandlung hatte der Angeklagte zunächst nur spärliche Angaben gemacht. Die Verteidiger machten gestern deutlich, dass das fehlende Geständnis vor allem ihrem Rat zuzuschreiben gewesen wäre, erst einmal den Mund zu halten.

Angeklagter wartet auf Übernahme des Betriebes

Denn die Anwälte hatten bis zuletzt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Durchsuchung. Der entsprechende Beschluss sei nämlich erst umgesetzt worden, als die dafür geltende Frist von sechs Monaten bereits ablief, so die Verteidiger. Beim Prozessauftakt räumte der bislang nicht vorbestrafte Angeklagte die Vorwürfe recht pauschal, aber rückhaltlos ein. Seine Anwälte hatten bereits zuvor angedeutet, dass der junge Mann, der auf dem elterlichen Hof lebt und auf die Übernahme des Betriebes wartet, seine dürftigen Lebensverhältnisse mit Drogengeschäften aufzubessern versucht habe. Für die Verteidigung nicht gerade der typische Fall, an den der Gesetzgeber gedacht habe.

Bei der Fortsetzung des Verfahrens wollen sie detailliert auf die Lebensumstände des Angeklagten eingehen, um so vielleicht noch Punkte anzuführen, die für den 27-Jährigen und für die Annahme eines so genannten minderschweren Falles sprechen könnten. Der Prozess soll am 17. Februar abgeschlossen werden.