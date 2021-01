FDP Voerde fordert Verkehrskonzept für Kitas und Schulen

Der Zugang zur Grundschule Friedrichsfeld über die in Schulzeiten geöffnete Feuerwehrzufahrt birgt nach Ansicht der FDP-Fraktion wegen der dort parkenden Pkw für die Kinder, die zwischen den Autos hindurch laufen, eine mögliche Gefahr.

Voerde. In ihrem Antrag, die Verkehrssicherheit an den Kitas und Schulen zu prüfen, hebt die FDP vor allem einen Fall in Friedrichsfeld hervor.

Die FDP-Fraktion fordert, dass die Verkehrssicherheit im Bereich der Kindertagesstätten und der Schulen im gesamten Stadtgebiet überprüft und ein entsprechendes Verkehrskonzept erarbeitet wird. Der Stadtrat hat den Antrag der Liberalen in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 zur Beratung in den Bau- und Betriebsausschuss verwiesen. Die Freien Demokraten heben bei ihrem Anliegen insbesondere die Situation im Bereich der Kita „An der Schule“ und der Grundschule in Friedrichsfeld hervor.

FDP: Straße „An der Schule“ zu den Hol- und Bringzeiten von Schule und Kita stark frequentiert

Die Straße „An der Schule“, bei der es sich um eine Sackgasse handelt, sei zu den Hol- und Bringzeiten der beiden Einrichtungen stark frequentiert. Und: Seit der Corona-Pandemie sei an dieser Straße zudem ein Eingang für die Grundschüler eröffnet worden, der über die Feuerwehrzufahrt des Schulgeländes führe, erklärt die FDP-Fraktion. Dort werde sowohl auf der Fahrbahn als auch auf dem Randstreifen vor dem Wendehammer geparkt. Kinder, die zwischen den Autos hindurch laufen, würden sehr spät von Autofahrern erkannt, was für die Kinder zu einer erheblichen Gefährdung führe.

Die Liberalen weisen auf einen weiteren Punkt hin: Durch die Parksituation komme es zu den Stoßzeiten auch dazu, dass die Durchfahrt an der Feuerwehrzufahrt des Schulgeländes stark beengt werde. „Dies kann im Falle eines Einsatzes zu erheblichen Problemen für die Rettungskräfte führen“, mahnt die FDP-Fraktion. Es werde kurz vor und kurz nach der Feuerwehreinfahrt und gegenüber geparkt. Außerdem sei bei geöffnetem Tor die Beschilderung der Feuerwehrzufahrt nicht mehr sichtbar.

Liberale verweisen auf erschwerten Einsatz von Rettungskräften durch parkende Autos

Der Zustand an der Kita und der Grundschule sei auch von einigen Eltern angesprochen worden – vor allem von einem Elternteil, das bei den Johannitern arbeite und jeden Tag mit Feuerwehr- und Krankenwagenzufahrten zu tun habe, erläutert FDP-Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Berger auf Anfrage der NRZ und führt weiter aus: Sollte es zu einem Einsatz von Feuerwehr oder Krankenwagen an der Grundschule kommen, „ist es nach unserer Auffassung fast unmöglich, dort schnellstens das Gelände zu erreichen. Durch die direkt gegenüber der Zufahrt abgestellten Autos ist auch ein schneller Abtransport von Verletzten nicht möglich“.

Der Antrag der Liberalen enthält auch einen Vorschlag: Ihrer Ansicht nach wäre es sinnvoll, den Verkehr zu verlangsamen. Das dort geltende Tempolimit von 30 km/h sei noch zu hoch. Auch müsse die Feuerwehrzufahrt besser beschildert werden und sollte gegenüber eine Sperrfläche mit einem absoluten Halteverbot eingerichtet werden, meint die FDP-Fraktion.

Als ein weiteres Beispiel für einen neuralgischen Bereich nennt sie den neuen gemeinsamen Kita- und Grundschulstandort an der Weseler Straße in Spellen: Die Stadt plant, wie berichtet, hinter der Astrid-Lindgren-Schule den Bau einer neuen Kindertagesstätte.