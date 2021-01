Friseure im Kreis Wesel: "Wir sind kein Corona-Hotspot"

Die Friseurinnung des Kreises Wesel hat mit Blick auf den Lockdown, von dem alle Salons betroffen sind, Alarm geschlagen und einen entsprechenden Brief an die Bürgermeister der 13 Kommunen im Kreis Wesel geschrieben. Der Inhalt war am Freitagmittag Thema einer Videokonferenz rund um Corona.

Kreis Wesel. Die Bürgermeister im Kreis Wesel sprachen am Freitag über verzweifelten Brief der Friseurinnung. Ergebnis: Kein gemeinsamer Appell ans Land.

Am Freitag haben sich die Bürgermeister im Kreis Wesel per Videokonferenz zusammengeschaltet und über einen diskutiert, in dem diese an eine Öffnung der Friseursalons zum frühestmöglichen Zeitpunkt appelliert. Ein zunächst gemeinsam angekündigter Appell der Städte an die Landesregierung werde es nicht geben. Jedoch sei jeder Bürgermeister für sich aktiv geworden, heißt es unter anderem aus Wesel. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp habe dem Innungsmeister geantwortet und das Schreiben an die zuständigen Bundestagsabgeordneten weitergeleitet, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Genauso handhabt es auch die Stadt Moers.

Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene

Einschätzungen und Entscheidungen, in welchen Bereichen wann wieder geöffnet werden darf, seien ausschließlich auf Landes- und Bundesebene möglich und sinnvoll, heißt es aus Dinslaken. "Die Bürgermeisterin erkennt die Not des Friseurhandwerks sowie die Not aller von der Corona-Krise Betroffenen", sagt Pressesprecher Marcel Sturm.

Um überhaupt eine solche Entscheidung treffen zu können, brauchten die Verantwortlichen zuerst aussagekräftige epidemiologische Untersuchungen zu der Thematik, lautet die Äußerung von Dietmar Heyde, Bürgermeister der Stadt Rheinberg, zu der Thematik.

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel, Holger Bennighoff, hält die Unterstützung der Bürgermeister für ein wichtiges Signal und einen Schritt in die richtige Richtung: „Wir begrüßen das Engagement der Bürgermeister sehr." Die Friseursalons hätten alles dafür getan nicht zu einem Corona-Hotspot zu werden und das mit Erfolg, denn: Bundesweit seien lediglich zwölf Corona-Fälle registriert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Besuch eines Friseursalons stehen, weiß der Geschäftsführer.

Berufsgruppe fühlt sich im Stich gelassen

Nun fühlte sich die Berufsgruppe von der Regierung im Stich gelassen. Anders als bei der Gastronomie werden den Friseuren nämlich lediglich die Fixkosten erstattet, berichtet Benninghoff. „Die Friseure sind verzweifelt. Sie haben seit mehr als sechs Wochen nicht mehr arbeiten können. Die Stimmung ist katastrophal“, beschreibt Benninghoff die Atmosphäre, die unter den Mitgliedern der Kreishandwerkerschaft herrscht.

Re-Start der Salons

Der Hilferuf der Innung bezieht sich auf passgenaue Überbrückungshilfen, auf die Aufrechterhaltung der Berufsausbildung sowie auf Lösungen für die Saloninhaber, die als Chefs und Chefinnen kein Kurzarbeitergeld erhalten. Zudem müsse der Schwarzarbeit Einhalt geboten werden. Das Friseurhandwerk habe nach dem ersten Lockdown gezeigt, dass die Dienstleistungen auch während der Pandemie sicher erbracht werden könnten. Neue Standards ermöglichten sichere Friseurbesuche. Deutschland brauche seine Friseure. „Bitte setzen Sie sich für einen raschen Re-Start unserer Salons ein“, lautet der Appel.