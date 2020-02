Funklöcher: Wo hakt das Netz in Dinslaken, Voerde und Hünxe?

In Hünxe findet sich die schlechte Netzabdeckung vor allem in der Nähe des Wesel-Datteln-Kanals, in Drevenack,in Bruckhausen und an mehreren Landstraßen. Entlang des Kanals und am Hinsenbergweg sind auch vermehrt Messungen gemacht worden, bei denen Nutzer der App gar keinen Empfang hatten. Entlang von mehreren Landstraßen (Weseler Straße von Voerde nach Hünxe, B 8, Frankfurter Straße in Dinslaken und Voerde), der Bahnstrecke und der A 3 fallen ebenfalls viele Messungen mit schlechten Ergebnissen auf – gerade an der Autobahn hatten einige Nutzer gar keinen Empfang. Außerdem sind dort oft die einzigen Messpunkte in vielen Gebieten zu finden, in denen bisher niemand die App benutzt hat. Denn viele dünn oder gar nicht besiedelte Teile der Region haben noch keine Einträge in der Karte.

