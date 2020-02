Gartroper ließen sich das Essen der Wurstjäger schmecken

Hünxe. Kartoffelstampf mit Sauerkraut und Mettwurst: Am Samstag wurde das von den Wurstjägern vor einer Woche Erjagte im Schützenhaus Gartrop verkostet.

Corinna Meinold

Die Tische im Schützenhaus in Gartrop sind schon gedeckt, langsam trudeln die Gäste ein, aus der Küche wabert schon leckerer Essensduft herein – am Samstagabend luden die Junggesellen wieder zum traditionellen Wurstessen ein.

Auf den Tellern landete, was die 25 jungen Männer eine Woche zuvor bei ihrem Streifzug durchs Dorf an Wurst, Eiern und Kartoffeln gesammelt hatten. Von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends waren die Junggesellen unterwegs gewesen und hätten etwa 15 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt, erzählt Stefan Steinkamp, Präsident der Junggesellen.

Tradition zwei Wochen vor Karneval

Das Wurstjagen zwei Wochen vor Karneval sei Tradition. „Das bekommt man schon als Kind mit und freut sich darauf.“ Seit acht Jahren ist Steinkamp selbst dabei und schätzt die „schöne Gemeinschaft“. Auch unterwegs seien sie immer herzlich empfangen worden.

Die Gartroper Wurstjäger 2020. Foto: privat

Das Wurstessen, zu dem auch die Spender eingeladen werden, ist ebenfalls eine Tradition, in diesem Jahr kamen etwa 120 Gäste. Auf den Tisch kamen Stampfkartoffeln, Sauerkraut und Mettwurst. Seit zwölf Uhr mittags waren die Junggesellinnen damit beschäftigt, die erbeuteten Kartoffeln für den Abend zu schälen und zu kochen.

Die Mädels um Junggesellinnenpräsidentin Kristin Amerkamp sorgten aber nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für die Unterhaltung. Jedes Jahr stellen sie unter einem anderen Motto ein Programm mit Tänzen und Sketchen zusammen, diesmal in Form einer Karnevalssitzung mit dem Titel „Spaß muss sein“. Außerdem kürten die Damen noch den Wurstjäger, der eine Woche zuvor mit dem besten Kostüm unterwegs war.

Pokal für Thomas Pieper alias Bill Parooka

Der Pokal ging an Thomas Pieper, der sich mit seiner Steampunk-Verkleidung als Bill Parooka (der fiktive Gründervater des Parookaville Festivals in Weeze) gegen Römer und Hippies durchgesetzt hatte. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, sagte der Gewinner, über den Pokal freute er sich aber dennoch. Nach dem Programm war die Tanzmeile eröffnet und alle ließen den Abend gemeinsam ausklingen. (cor)