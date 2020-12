Gemeinde der Dorfkirche Hünxe schmückte Tannenbaum gemeinsam

Pfarrerin Hanna Maas steht mit dem Friedenslicht in der evangelischen Dorfkirche. Im Hintergrund ist der Weihnachtsbaum zu sehen, den Kinder und Erwachsene der Gemeinde in diesem Jahr mit selbst verziertem oder gebasteltem Schmuck geschmückt haben - natürlich coronakonform.

Hünxe Kinder und Erwachsene aus Hünxe haben in der Adventszeit den Tannenbaum in der Dorfkirche geschmückt - natürlich coronakonform.

Kinder und Erwachsene brachten am 3. und 4. Advent ihre selbst gebastelten Sterne und bunten

Kugeln in die Dorfkirche Hünxe und wurden von Pfarrerin Hanna Maas herzlich begrüßt: „Wie

schön, dass ihr euch an der Aktion beteiligt.“ Denn in diesem Jahr heißt es: „Wir schmücken den

Tannenbaum der Dorfkirche gemeinsam!“

Es war eine Aktion des Hünxer Krabbel-Gottesdienst-Teams mit einem guten Zulauf. Die Kugeln sind mit

guten Wünschen beschriftet. Da geht es um Gesundheit, Glück, Schöpfung, Liebe, Freude und

Geschenke. Auch aus Gesangbuchseiten gefaltete Engelchen sind dabei, „teilweise sogar alter

Christbaumschmuck von der Oma“, weiß die Pastorin. Alle Gemeindeglieder seien über den

Gemeindebrief angesprochen worden, nicht nur aus der Kerngemeinde.

Friedenslicht aus Bethlehem den Überbringern mitgegeben

Das Friedenslicht aus Bethlehem hat sie allen Überbringern mitgegeben. „Sonst verteilen wir es am

Heiligabend im Gottesdienst um 23 Uhr, aber diesmal ist alles anders.“ Der Gottesdienst wird als

Livestream ohne Gottesdienstbesucher gestaltet.

Bereits am 3. Advent wurde außerdem ein Video auf dem Youtube-Kanal hochgeladen und die Schmückaktion

beworben. „Wenn wir schon nicht in die Kirche kommen können, dann bringen wir die Kirche zu

euch nach Hause“, sagt Hanna Maas. Bekanntlich hat auch die Evangelische Kirchengemeinde

Hünxe inzwischen alle Präsenzgottesdienste für Weihnachten und darüber hinaus abgesagt.

Videos vom Anzünden des Friedenslichtes

Für den Livestream in der Dorfkirche wurden deshalb alle, die das Friedenslicht erhielten, gebeten,

ein kurzes Video vom Anzünden bei sich zu Hause zu drehen, „als Vernetzung von Klein und Groß

auch über die Gottesdienste zu Weihnachten hinweg“. Diese Kurzvideos sind nach dem 21.

Dezember zu einem kleinen gemeinsamen Film zusammengefügt worden, „um zu zeigen, dass das

Licht symbolisch durch unsere Gemeinde gewandert ist“, freut sich Hanna Maas.

Auch der bunt geschmückte Tannenbaum – in den Vorjahren von Gemeindegliedern gespendet, in

diesem Jahr auf dem Schulte-Drevenacks-Hof gekauft – wird im Video am Heiligen Abend um 14

Uhr zu sehen sein. Gedreht hat es das Hünxer Familien-Gottesdienst-Team. Es gibt die

Weihnachtsgeschichte im Rahmen einer kindgerechten Liturgie und Lieder zum Mitsingen,

berichtet die Pfarrerin.



Am Heiligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen sind die Hünxer Dorfkirche und „Unsere

Arche“ in Bruckhausen von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Baum und Krippe können in Ruhe bewundert

werden. Natürlich gilt auch in diesem Jahr ein großer Dank der Küsterin: Ute Konegen hat die

vielen bunten Sterne und Kugeln gesammelt und den Tannenbaum liebevoll geschmückt.